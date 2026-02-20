[속보]李대통령 "미래전 대비 못 하면 자주국방 없다…첨단 무기 전폭적 투자"

[속보]李대통령 "미래전 대비 못 하면 자주국방 없다…첨단 무기 전폭적 투자"
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]李대통령 "미래전 대비 못 하면 자주국방 없다…첨단 무기 전폭적 투자"
2026년 02월 20일(금)
[속보]李대통령 "미래전 대비 못 하면 자주국방 없다…첨단 무기 전폭적 투자"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"이거 1인분 맞아요?" 양 줄이고 가격도 낮추고…메뉴판 바꾼 식당들, 왜?
"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ]
"치료 어려운데, 벌써 14명 확진"…성관계 후 '희귀 곰팡이' 집단감염 우려에 美 비상
"아이들에 학대 가르치나"…'6천원 내면 사슴벌레 낚시' 대형 쇼핑몰 행사 논란
"이른 나이 성관계, 여성 청소년에 도움된다"…대통령 과거발언에 페루 '발칵'
"2층·배달원 엘리베이터 타지 마세요" 아파트 경고문에 '발칵'
"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후
"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자
교사 관두고 '관' 팔아 수십억 번 中 여성 "사람은 매일 죽는다"
"실버타운 말고 '보증금 0원' 호텔로"…시니어 레지던스 뜬다