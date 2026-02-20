오바마 "외계인은 존재" 발언에…트럼프 "기밀 누설" 비판

트럼프 "기밀 누설 하면 안 된다"

도널드 트럼프 미국 대통령이 외계인 관련 발언을 한 버락 오바마 전 대통령을 겨냥해 "기밀을 누설했다"고 비판했다.

트럼프 "오바마, 큰 실수 저질러"

19일(현지시간) 영국 BBC 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 조지아주로 이동하는 대통령 전용기(에어포스원)에서 기자들과 만나 외계인의 존재를 보여주는 증거를 본 적이 있느냐는 질문에 "그들이 진짜 있는지 아닌지 나는 모르겠다"고 답했다.

이어 오바마 전 대통령의 외계인 발언에 대한 질문이 나오자 "그는 기밀을 누설했다. 그는 그렇게 하면 안 된다"면서 "그는 큰 실수를 저질렀다"고 주장했다. 다만 트럼프 대통령은 어떤 발언이 기밀에 해당하는지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다.

외계인 있다더니…오바마, 논란 일자 "증거 못 봤다" 해명

앞서 오바마 전 대통령은 지난 14일 공개된 팟캐스트에서 외계인 존재 여부에 대한 질문에 "그들은 존재한다"고 답해 논란을 불러일으켰다. 당시 오바마 전 대통령은 "51구역에 외계인을 숨겨놓지도 않았고, 거대한 지하 시설이 있는 것도 아니다"라고 말했는데, 이 발언이 오히려 외계인의 존재를 둘러싼 음모론에 불씨를 붙였다.

51구역은 미국 네바다주 사막에 위치한 미 공군 시설이다. 공식적으로는 미군의 최첨단 신무기 등을 시험·개발하는 군사 구역으로 알려져 있다. 다만 민간인 출입이 엄격히 통제돼 온 탓에, 미 정보기관이 외계인이나 외계 비행체(UFO)를 비밀리에 연구하는 곳이라는 음모론이 확산했다.

논란이 확산하자 오바마 전 대통령은 다음날 자신의 인스타그램 계정에 글을 올려 "우주는 매우 광대하기 때문에 통계적으로 어딘가에 생명체가 존재할 가능성은 높다"고 해명했다. 그는 "항성계 사이의 거리가 엄청나게 멀기 때문에 외계인이 우리를 방문했을 가능성은 작다"며 "재임 기간 외계 생명체가 미국과 접촉했다는 어떠한 증거도 보지 못했다"며 음모론에 선을 그었다.

