본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

[특징주]아모텍, 장 초반 11%대 상승…AI MLCC 언급 속 강세

김동표기자

입력2026.02.20 09:26

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

아모텍이 장 초반 11% 넘게 오르며 강세를 보이고 있다. 인공지능(AI) 관련주 중에서 저평가된 종목이라는 평가도 나왔다.


20일 오전 9시13분 기준 아모텍은 전일 대비 1230원(11.6%) 오른 1만1760원에 거래되고 있다.

[특징주]아모텍, 장 초반 11%대 상승…AI MLCC 언급 속 강세
AD
원본보기 아이콘

아모텍은 IT 및 전장용 세라믹 칩 부품(EMC), 안테나 부품, BLDC 모터 등을 생산한다. 특히 MLCC 사업은 그간 신규 투자 부담과 실적 부진이 이어졌으나, 2025년 전장용 MLCC 납품 확대에 힘입어 영업이익 흑자전환이 예상된다.


오현진 키움증권 연구원은 "올해부터 AI 서버용 MLCC 매출이 본격화되며 외형 성장 및 수익성 증대 국면에 진입할 것"이라고 말했다.


AI 서버용 MLCC는 북미 주요 팹리스 고객사로부터 제품 승인을 받은 것으로 파악된다고 설명했다. 이에 따라 MLCC 매출은 2025년 250억원, 2026년 550억원, 2027년 948억원으로 성장할 것으로 추정했다.

2025년 실적은 매출액 2452억원(전년 대비 7% 증가), 영업이익 61억원(흑자전환)으로 전망됐다.


오 연구원은 "신규 진입 산업에 대한 성과 속도가 리스크 요인일 수 있다"면서도 "보수적인 추정치를 반영했다는 점과 이에 따른 현재 주가가 27년 기준 PER 6.4배로 저평가 국면인 점을 주목할 필요가 있다"고 말했다.





김동표 기자 letmein@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

교사 관두고 '관' 팔아 수십억 번 中 여성 "사람은 매일 죽는다"

"살 빼려고 맞았는데 피부도 좋아졌다"…비만 치료제 의외 효과

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"실버타운 말고 '보증금 0원' 호텔로"…시니어 레지던스 뜬다

명절 지나도 오르던 소고기·과일 가격, 올해는 잡힐까?

새로운 이슈 보기