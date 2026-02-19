본문 바로가기
박완수 경남지사, 주한체코대사와 도내 전략산업 교류 확대 논의

영남취재본부 이세령기자

입력2026.02.19 20:07

원자력·방위·우주항공 등

박완수 경남도지사가 19일 도청을 찾은 이반 얀차렉 주한체코대사와 원전, 방산, 우주항공 등 경남 전략 사업을 중심으로 한 양국 간 교류 확대 방안을 논의했다.


박 도지사와 2023년 부임 이후 이날 처음 경남을 공식 방문한 이반 얀차렉 대사는 ▲원전 사업 협력 강화 ▲방위산업 및 우주항공 파트너십 구축 ▲산업인력 수급을 위한 인적 교류 확대 ▲문화·예술 분야 교류 활성화 등에 대해 힘을 합치기로 했다.

박완수 경남도지사(오른쪽)와 이반 얀차렉 주한체코대사가 손을 맞잡고 있다. 경남도 제공

박완수 경남도지사(오른쪽)와 이반 얀차렉 주한체코대사가 손을 맞잡고 있다. 경남도 제공

박 지사는 "경남은 우주항공, 방산, 원전 등 대한민국 제조업을 견인하는 경제의 심장부로서 체코와의 협력 잠재력이 매우 크다"고 강조했다.


이어 "경남에는 원전 주 기기 제작사인 두산에너빌리티와 다수의 협력사가 집적해 있는 만큼, 도내 기업들이 체코 현지에서 원활하게 활동할 수 있도록 대사관의 각별한 관심과 지원을 바란다"고 당부했다.


이반 얀차렉 대사는 "한국과 체코는 수교 이래 정치, 경제, 문화 전반에서 긴밀한 동반자 관계를 구축해 왔다"며 "주한체코대사관은 경남과 체코를 잇는 가교로써 경제협력은 물론 인적·문화적 교류가 더욱 활성화될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 화답했다.

이번 만남은 지난해 한-체코 수교 35주년과 전략적 동반자 관계 수립 10주년을 기점으로 더 공고해진 양국 협력 관계를 지방정부 차원에서 구체화하기 위해 마련됐다.


특히 2025년 6월 '팀 코리아' 최종 낙찰로 한국 원전이 체코에 수출되는 것이 확정된 이후, 원전 핵심 기자재 공급지인 경남도와 체코 간의 실질적인 파트너십을 강화한다는 취지도 담겼다.


경남도는 이번 접견을 통해 도내 중소·중견 기업들의 유럽 시장 진출 교두보를 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.


아울러 2024년 친선결연협정을 체결한 체코 남모라비아주(South Moravian Region)와의 교류를 산업·경제 전반으로 구체화해 실질적인 성과를 도출할 방침이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
