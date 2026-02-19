기후부, '우리동네 맑은공기 사업' 18곳 확대… 초미세먼지 최대 23%↓

기후에너지환경부가 지역 생활권과 인접한 소규모 사업장을 집중 관리해 초미세먼지 농도를 최대 23% 낮추는 '우리동네 맑은공기 종합지원' 사업을 확대 시행한다.

기후부는 맑은 공기 종합 지원 사업을 위해 올해 대상지 18곳을 선정하고 국비 120억원을 지원한다고 19일 밝혔다.

대상지는 부산 서부산스마트벨리, 대구 성서산단·달성1차산단, 광주 하남산단, 대전산단, 울산 고연공업지역, 경기 반월시화국가산단·청산대전산단을 비롯해 강원 횡성군·인제군 개별입지, 충북 영동군 법화리·단양군 단양로 일원, 충남 천안시 개별입지·송산2산단, 전북 정읍시 개별입지, 경북 포남공단, 경남 상평산단, 제주 금능농공단지 등이다.

이번 사업은 주민 생활권과 가까운 소규모 대기오염물질 배출사업장을 대상으로 사전 기술자문, 노후 방지시설 교체, 사물인터넷(IoT) 측정기기 설치, 사후 모니터링까지 전주기 관리를 지원하는 것이 핵심이다. 이를 통해 중소기업의 설비 개선 부담을 줄이면서 주민이 체감할 수 있는 대기질 개선을 유도한다는 계획이다.

정부는 지방자치단체와 협력해 악취 실태조사와 정밀 대기질 조사를 병행하고, 오염원 분석 결과를 토대로 녹색환경지원센터 등 전문기관과 연계한 기술진단과 개선방안 마련도 지원한다. 또한 IoT 기반 상시 감시체계를 구축해 정책 효과를 지속적으로 관리할 방침이다.

사업 효과는 기존 지원 사례에서도 확인됐다. 2019년부터 2024년까지 인천 지역 소규모 사업장 방지시설 지원사업을 분석한 결과, 지원사업장의 대기오염물질 배출량은 57.7% 감소했고 대기 중 초미세먼지 농도는 21~23% 줄어든 것으로 나타났다.

김진식 기후에너지환경부 대기환경국장은 "산업단지 중심 관리에서 생활권 인접 개별 사업장까지 범위를 넓혀 주민이 일상에서 변화를 체감하도록 하겠다"며 "기업 지원과 투명한 감시를 병행해 지역사회와 함께하는 지속가능한 대기정책을 추진하겠다"고 밝혔다.





