유한킴벌리, '나무심기' 참여할 신혼·예비부부 100쌍 모집

유한킴벌리가 경북 안동시 산불피해지에서 열리는 '우리강산 푸르게 푸르게 2026 신혼부부 나무심기' 참가자 100쌍을 모집한다고 19일 밝혔다.

신혼부부 나무심기는 유한킴벌리의 '우리강산 푸르게 푸르게 캠페인'을 대표하는 시민참여 프로그램이다. 예비부부와 신혼부부가 직접 나무를 심으며 미래세대를 위한 건강한 숲을 만드는 데 기여한다는 취지로 매년 개최해 오고 있다. 1985년에 시작돼 올해로 42년 차를 맞았다.

올해 나무심기가 진행되는 안동 산불피해지 일대는 지난해 3월 역사상 최대 규모의 산불이 발생한 곳이다. 산림청 등에 따르면 안동을 비롯한 영남권에서 발생한 산불 피해 면적은 10만4000헥타르로 서울 면적의 1.7배에 달한다.

총 100쌍을 모집하는 이번 행사는 결혼 3년 이내의 신혼부부와 결혼을 앞둔 예비부부라면 누구나 신청할 수 있다. 세대를 이어온 프로그램인 만큼 과거에 참여했던 가족도 모집한다. 참가를 원하는 부부는 오는 3월8일까지 유한킴벌리 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 신청하면 된다.

유한킴벌리와 생명의 숲이 공동으로 주최하고 산림청이 후원하는 이번 행사에서 참가자들은 굴참나무와 헛개나무 약 4500그루를 심을 예정이다. 유한킴벌리는 2030년까지 5년에 걸쳐 생명의 숲과 함께 안동 산불피해지 일부 구역의 산림을 복원하고 관리할 계획이다.

유한킴벌리 사회공헌 담당자는 "기후 위기의 영향으로 산불이 일상화되면서 산불 예방과 복원에 대한 사회적 관심이 매우 높아진 상황"이라며 "참가 부부가 나무심기 활동에 참여함으로써 숲 환경 보호의 중요성에 대한 공감대를 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





