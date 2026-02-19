[포토] 사상 첫 5600선 돌파한 코스피

본문 바로가기
조용준기자

입력2026.02.19 09:43

코스피가 장중 사상 첫 5600선을 돌파한 19일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다 이날 코스피는 오전 9시 2분 현재 전장보다 150.70포인트(2.74%) 올라 강세를 이어가고 있다.





