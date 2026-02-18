'투자의 귀재' 워런 버핏, 은퇴 전 아마존·애플 팔고 NYT 샀다

버크셔, 2025년 4Q 주식 현황 보고서

NYT 507만주 매입…신문 투자 6년만

워런 버핏이 이끌었던 버크셔 해서웨이가 지난해 말 그의 은퇴 전 아마존, 애플 주식을 팔고 뉴욕타임스(NYT)를 사들인 것으로 나타났다.

17일(현지시간) 블룸버그 통신 등에 따르면 버크셔는 이날 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 2025년 4분기 보유주식 현황 보고서를 통해 지난해 말 기준 아마존 1000만주 중 77%를 매각해 약 230만주를 보유하고 있다고 밝혔다. 버크셔는 애플의 지분도 4% 매각해 약 2억2800만주를 가지고 있다고 공개했다.

반면 버크셔는 이번 투자에서 뉴욕타임스(NYT) 주식 507만주를 사들였다. 이번 NYT 주식 매입은 버핏이 지난 2020년 보유 신문사 31곳을 미국 출판사 리 엔터프라이즈에 모두 매각한 후 처음으로 단행한 신문업계 투자다.

10대 시절 신문 배달부로 일했던 버핏은 업계에 각별한 관심을 표해왔다. 2018년 주주 서한에서는 NYT와 월스트리트저널(WSJ), 워싱턴포스트(WP) 등 대형 신문만이 인쇄판 부수와 광고 수익 감소를 상쇄할 강력한 디지털 모델을 가지고 있다며 이들은 생존할 것이라고 전한 바 있다.

보고서에 이번 투자 결정이 버핏의 지휘로 이뤄졌는지는 명시되지 않았다. 통상 버핏은 10억달러 이상의 투자만을 직접 관리하기 때문에 NYT 신규 투자가 그의 결정에 따른 것인지는 확실하지 않다.

버크셔가 NYT 주식을 매입했다고 공개하자 이날 NYT 주가는 장외거래에서 4% 오른 76.99달러를 기록했다.

앞서 버핏은 지난 1월 1일 후임 그레그 에이블에게 버크셔 최고경영자(CEO) 자리를 넘겨주고 물러났다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



