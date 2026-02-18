장동혁 "명절 내내 李 대통령 SNS 답글…노모에게 꾸중"

장동혁, 연휴 내내 李 대통령과 부동산 설전

설 연휴 기간 이재명 대통령과 부동산 정책을 둘러싸고 사회관계망서비스(SNS)에서 공방을 이어온 장동혁 국민의힘 대표가 부동산 이외에도 미국 관세 이슈와 쿠팡 문제 등 다양한 현안이 쌓여 있다는 점을 거론하며 대통령을 우회적으로 비판했다.

18일 장 대표는 본인의 페이스북 계정을 통해 "(어머님께서) 서울로 출발하는 아들 등 뒤에다 말하셨다"며 "'아들아, 지금 우리 노인정은 관세하고 쿠팡인가 호빵인가 그게 제일 핫하다. 날 풀리면 서울에 50억짜리 아파트 구경가기루 했응게 그리 알어'라고 말하셨다"고 전했다.

이어 "대통령님의 SNS에 답하느라 명절 내내 핸드폰을 달고 있었더니 노모께서 한말씀 하신다"며 "'핸드폰만도 못한 늙은이는 어서 죽으야 허는디…'라고 말하셨다"고 덧붙였다.

장동혁 국민의힘 대표. 연합뉴스 제공

앞서 이날 오전 이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 '사회악은 다주택자들이 아니라, 다주택이 돈이 되게 만든 정치인들'이라는 제목의 글을 올렸다. 이 대통령은 "비난은 나쁜 제도를 활용한 다주택자들이 아니라 나쁜 제도를 만들어 시행한 정치인들이 받아야한다"고 국민의힘을 겨냥해 비판의 수위를 높였다.

지난 설 연휴 기간 내내 이 대통령과 장 대표는 부동산 정책을 두고 SNS를 통해 공방을 주고받았다.

이 대통령은 지난 16일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "장동혁 대표께서 청와대에 오시면 조용히 여쭤보고 싶었던 게 있었다"며 "국민의힘은 다주택자를 규제하면 안되고 이들을 보호하며 기존 금융세제 등 특혜를 유지해야한다고 보십니까"라고 물었다.

이에 장 대표도 본인의 SNS에 "시골에 계신 노모께서 대통령의 글 때문에 걱정이 크다"며 "대통령때문에 새해 벽두부터 불효자는 웁니다"라고 글을 올렸다.

이어 "청년들을 벼락 거지로 만든 것은 다주택자가 아니라 대통령의 무능 때문"이라며 "다주택자가 집값을 올리는 마귀라면 보수 정권 때도 집값이 폭등했어아하는 것 아닌가. 다주택자가 아니라 좌파 정권의 규제 일변도 정책이 집값을 폭등시킨 것"이라고 주장했다.





우수연 기자



