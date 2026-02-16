'총선 압승' 다카이치 만난 일본은행 총재 "특별한 요구 없어"

총선에서 대승을 거둔 다카이치 사나에 일본 총리가 16일 일본 중앙은행인 일본은행의 우에다 가즈오 총재와 만났다.

니혼게이자이신문(닛케이)과 NHK 등에 따르면 우에다 총재는 이날 오후 총리 관저에서 다카이치 총리와 약 15분간 면담한 뒤 취재진에 "일반적인 경제·금융 상황에 대해 의견을 교환했다"며 "구체적인 내용에 대해서는 말할 수 없다"고 밝혔다.

우에다 총재는 다카이치 총리로부터 정책에 대한 요구가 있었는지에 대해서는 "특별히 없다"고만 답했다.

다카이치 총리와 우에다 총재 개별 면담은 이번이 두 번째이고, 자민당의 중의원 선거(총선) 압승 후에는 처음이라고 닛케이는 전했다.

다카이치 사나에 일본 총리가 16일 총리 관저에서 우에다 가즈오 일본은행 총재와 면담했다. 교도연합뉴스

앞서 기하라 미노루 관방장관은 이날 정례 기자회견에서 다카이치 총리와 우에다 총재의 면담 일정에 대해 "정부와 일본은행이 항상 긴밀히 소통하는 가운데 서로의 일정을 고려해 정한 것"이라고 했다.

짧은 면담이었지만 금융시장의 관심은 크다. 다카이치 총리가 과거 '아베노믹스'를 지지하며 확장 재정과 완화적 통화정책을 선호해온 인물이기 때문이다. 실제로 다카이치 총리가 지난해 10월 취임한 이후 금융시장에서 엔화와 국채 가격은 약세를, 주가는 강세를 보였다

다카이치 총리는 취임 후 통화 정책에 대해서는 특별히 언급하지 않고 '책임 있는 적극 재정'만 강조해왔다. 다만 적극 재정도 정부 지출 확대에 의한 국채 발행과 통화 공급을 통해 국채 가격 하락(금리 상승)과 엔화 약세를 유도하는 요인이 될 수 있다.

집권 자민당 총선 압승 후 엔화는 의외로 강세 흐름을 보이고 국채 가격도 별 변동이 없는 상황이다.

엔달러 환율은 이달 초순 1달러당 157엔대까지 올랐으나 점차 하락해 이날은 153엔대에서 형성됐다.





최서윤 기자



