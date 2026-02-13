전 세계 랜드마크 등장한 갓 쓴 호랑이…삼성, 갤럭시 언팩 3D 옥외광고

삼성전자는 한국·미국·영국 등 전 세계 17개국 주요 랜드마크에서 새로운 갤럭시 신제품의 갤럭시 AI 기능을 소개하는 3D 옥외광고를 진행하고 있다고 13일 밝혔다. 앞서 삼성전자는 지난 11일 언팩 초청장을 공개한 바 있다.

이번 옥외광고는 서울 코엑스·광화문과 미국 로스앤젤레스 목시, 영국 피카딜리, 베트남 호치민, 태국 파노라믹스 등에서 진행된다.

삼성전자가 한국·미국·영국 등 전 세계 17개국 주요 랜드마크에서 새로운 갤럭시 신제품의 갤럭시 AI 기능을 소개하는 3D 옥외광고를 진행한다. 한국 서울 코엑스에서 진행 중인 옥외광고. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

삼성전자는 오는 25일 오전 10시(현지시간·한국시간 26일 오전 3시) 미국 샌프란시스코에서 '갤럭시 언팩 2026'을 열고 새로운 갤럭시 S 시리즈를 공개할 예정이다.

삼성전자가 한국·미국·영국 등 전 세계 17개국 주요 랜드마크에서 새로운 갤럭시 신제품의 갤럭시 AI 기능을 소개하는 3D 옥외광고를 진행한다. 영국 피카딜리에서 진행 중인 옥외광고. 삼성전자 원본보기 아이콘

삼성전자가 한국·미국·영국 등 전 세계 17개국 주요 랜드마크에서 새로운 갤럭시 신제품의 갤럭시 AI 기능을 소개하는 3D 옥외광고를 진행한다. 미국 로스앤젤레스 목시에서 진행 중인 광고. 삼성전자 원본보기 아이콘





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



