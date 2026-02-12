본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

강훈식 "부동산 폐해 끝내야…입법·행정원 총동원 가능"

유제훈기자

입력2026.02.12 21:03

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강훈식 대통령 비서실장은 12일 "그동안 매 정부가 부동산을 대한민국의 폐해라 얘기해 왔다. 이재명 정부에서는 이 망국적 폐해를 끝낼 수 있다, 또는 끝내야 한다는 생각을 갖고 있다"면서 "지금의 정부는 입법권과 행정권을 총동원할 수 있는 정부로, 이는 부동산 시장에 분명한 메시지가 될 것"이라고 말했다.

인터뷰_강훈식 민주당 의원. 사진=김현민 기자 kimhyun81@

인터뷰_강훈식 민주당 의원. 사진=김현민 기자 kimhyun81@

AD
원본보기 아이콘

강 실장은 이날 오후 MBC라디오 '권순표의 물음표'에 출연해 "이재명 대통령은 가장 시장을 잘 이해하는 대통령 중 한 명으로, 부동산 시장도 잘 알고 있다. 어디서 뭐가 문제인지, 어떻게 해결해야 하는지를 계속 연구한다"면서 이같이 밝혔다.


강 실장은 "이제까지는 대통령이 (부동산 정책에 대해) 언급을 해도 '입법이 되려면 몇개월이나 걸릴 거야', '좀 버티면 이번 정부가 지나가겠지'라고 생각하지 않았나. 정권은 5년이고 부동산은 평생이라며 버티는 분들도 많았다"면서 "지금은 그렇지 않다. (정부 정책에) '거스를 수 없구나'라는 생각이 들도록 단호하게 행정을 집행해 가겠다는 게 정부 생각"이라고 했다.

한편 강 실장은 오는 6·3 지방선거에 충청권 광역단체장으로 출마할 수 있느냐는 질문에 "반드시 이재명 정부가 성공해야 한다는 것이 저의 명확한 생각"이라며 "자리(거취) 문제는 여러 공간이 생기면 생기는 대로 하면 된다고 생각한다"고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장 6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"양갱 같다" 혹평에 "구우면 달라" 반박도…명절 '갈비 선물' 두고 설왕설래

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장

건강 위해 선택한 '제로 콜라'의 씁쓸한 배신

화요일 밤 9시 명문대생 폰잡고 두근두근…띠링, "이번주 썸남입니다"

"나 마음의 병 있어"… Z세대의 당당 고백 열광, 왜

"너 매일 '이거' 한다더니 얼굴서 빛이 난다!"…8만명 분석했더니

'어느새 60만원' 또다른 등골브레이커?…李 "교복 가격 살펴봐라"

새로운 이슈 보기