강훈식 "부동산 폐해 끝내야…입법·행정원 총동원 가능"

강훈식 대통령 비서실장은 12일 "그동안 매 정부가 부동산을 대한민국의 폐해라 얘기해 왔다. 이재명 정부에서는 이 망국적 폐해를 끝낼 수 있다, 또는 끝내야 한다는 생각을 갖고 있다"면서 "지금의 정부는 입법권과 행정권을 총동원할 수 있는 정부로, 이는 부동산 시장에 분명한 메시지가 될 것"이라고 말했다.

강 실장은 이날 오후 MBC라디오 '권순표의 물음표'에 출연해 "이재명 대통령은 가장 시장을 잘 이해하는 대통령 중 한 명으로, 부동산 시장도 잘 알고 있다. 어디서 뭐가 문제인지, 어떻게 해결해야 하는지를 계속 연구한다"면서 이같이 밝혔다.

강 실장은 "이제까지는 대통령이 (부동산 정책에 대해) 언급을 해도 '입법이 되려면 몇개월이나 걸릴 거야', '좀 버티면 이번 정부가 지나가겠지'라고 생각하지 않았나. 정권은 5년이고 부동산은 평생이라며 버티는 분들도 많았다"면서 "지금은 그렇지 않다. (정부 정책에) '거스를 수 없구나'라는 생각이 들도록 단호하게 행정을 집행해 가겠다는 게 정부 생각"이라고 했다.

한편 강 실장은 오는 6·3 지방선거에 충청권 광역단체장으로 출마할 수 있느냐는 질문에 "반드시 이재명 정부가 성공해야 한다는 것이 저의 명확한 생각"이라며 "자리(거취) 문제는 여러 공간이 생기면 생기는 대로 하면 된다고 생각한다"고 했다.





