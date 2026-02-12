여주시의회, 설맞이 장애인 복지시설 위문…"소외 없는 따뜻한 명절"

경기 여주시의회(의장 박두형)는 12일 설 명절을 앞두고 여주시 장애인복지관에서 여주시 10개 장애인 복지 단체에 위문품을 전달하며 따뜻한 마음을 나누었다. 이번 방문은 설 명절을 맞아 지역 사회 내 소외된 이웃들과 직접 만나 작은 정성을 나누고 따뜻한 교감을 나누기 위해 마련됐다.

여주시의회(의장 박두형)가 12일 설 명절을 앞두고 여주시 장애인복지관에서 여주시 10개 장애인 복지 단체에 위문품을 전달하고 있다. 여주시의회 제공

여주시의회는 매년 설과 추석 명절마다 장애인 단체 및 복지 시설을 찾아 따뜻한 마음을 전하고 있다. 이번 설에도 박두형 의장을 비롯한 박시선 부의장, 경규명 의원, 이상숙 의원은 장애인 복지관에서 위문품을 전달하며 작지만 소중한 마음을 전달했다.

박두형 의장은 "설 명절은 가족과 함께 온정을 나누는 소중한 시간이다. 하지만 여전히 우리 주변에는 도움이 필요한 이웃들이 있다"면서 " 오늘의 방문이 조금이나마 위로가 되길 바라며 앞으로도 장애인 여러분의 목소리를 가까이에서 귀담아듣고 함께 문제를 풀어나가기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 여주시의회는 이번 방문을 계기로 복지시설 운영 과정에서의 어려움과 개선이 필요한 부분에 대해 현장의 목소리를 반영하는 현장 중심형 의정활동을 더욱 강화해 나갈 계획이다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



