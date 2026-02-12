비자 "스테이블코인 시대, '결제 인프라' 역할 수행할 것"

스테이블코인, 기존 결제·정산 구조 혁신화

"규제 명확성, 시장 신뢰 높이는 요인"

글로벌 결제 기업 비자가 전 세계적으로 빠르게 확대되는 스테이블코인 수요에 맞춰 결제·정산 인프라 제공자의 역할을 수행하겠다는 전략을 밝혔다.

12일 니신트 상하비 비자 아시아태평양 디지털커런시 총괄은 서울 중구 을지로 미래에셋센터원에서 열린 '스테이블코인 확산과 규제 변화 속 비자의 전략과 역할' 세미나에서 "스테이블코인은 기존 결제 및 정산 구조를 대체하는 것이 아니라 디지털 환경에 맞게 확장하고 보완한다"며 "비자는 스테이블코인 생태계에서 중립적인 글로벌 결제 인프라 제공자의 역할을 수행할 것"이라고 말했다.

스테이블코인은 결제 지시와 정산이 거의 동시에 이뤄지는 구조를 갖고 있어 기존 금융 시스템이 지닌 중개 단계의 한계를 보완한다. 이에 결제 인프라 전반의 유연성과 확장성이 높아지면서, 단순한 속도 개선을 넘어 결제 구조 자체가 점진적으로 진화하고 있다는 평가가 나온다.

상하비 총괄은 "소비자는 비자 가맹점에서 기존 카드 결제 경험을 유지하면서 스테이블코인을 사용할 수 있고, 금융기관과 기업은 보다 유연한 자금 이동과 정산 방식을 검토할 수 있다"며 "비자는 데이터 분석과 컨설팅 역량을 바탕으로 금융기관의 스테이블코인 활용 가능성을 점검하고 각자의 비즈니스에 맞는 방향을 설계할 수 있도록 지원할 것"이라고 했다.

상하비 총괄은 전 세계적으로 스테이블코인에 대한 수요가 급증하고 있으나 활용 방식은 시장 환경에 따라 차이가 있다고 짚었다. 그는 "미국·유럽을 중심으로 스테이블코인 관련 규제 논의가 점차 구체화하고 있다"며 "이러한 제도적 움직임이 한국을 포함한 아시아태평양 지역의 논의에도 글로벌 벤치마크로 작용하고 있다"고 했다.

이어 "선진 시장에서는 스테이블코인이 암호화폐 거래와 자본 시장 접근의 핵심 수단으로 활용되고, 신흥 시장에서는 달러 기반 가치 저장 수단이자 국경 간 결제 접근 수단으로 쓰이는 모습"이라며 "규제 명확성은 시장의 신뢰와 확장성을 높이는 긍정적 요인"이라고 지적했다.

마지막으로 상하비 총괄은 변화하는 결제 환경 속에서 비자의 전략적 역할을 소개했다. 그는 "비자는 스테이블코인을 직접 발행하지도, 특정 체인이나 발행자를 지지하지도 않는다"며 "규제 환경 안에서 다양한 스테이블코인이 기존 결제 네트워크와 연동될 수 있도록 지원할 것"이라고 강조했다.





