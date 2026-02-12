부산진해경자청, 커피산업 비즈니스모델 본격화… 커피산업 실무협의체 2차 회의

생두거래∼K커피 수출, 단계별 사업 생태계 설계



제조·물류·수출 연계 산업모델 구체화, 규제 발굴



물류 인프라 기반 커피산업 고부가가치화 본격화

부산진해경제자유구역청이 자유무역지역을 거점으로 커피산업 비즈니스모델 구체화에 나섰다.

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 12일 부산세관 신항청사 회의실에서 '자유무역지역 커피산업 비즈니스모델 실무협의체 2차 회의'를 열었다고 알렸다.

이번 회의는 지난해 11월 출범한 실무협의체의 후속 논의다. 자유무역지역 내 커피 제조·물류·수출을 연계한 산업모델 실행을 본격화하기 위해 마련됐다. 협의체에는 경자청을 비롯해 한국해양수산개발원(KMI), 부산항만공사, 관세청, 부산세관 등 산업·물류·통관 분야 기관이 참여하고 있다.

이날 회의에서는 KMI가 제시한 비즈니스모델을 바탕으로 물류·보관·리패키징, 생두 거래 플랫폼, OEM 가공, K-커피 브랜딩으로 이어지는 단계별 사업 구조와 자유무역지역 적용 방안을 논의했다. 제조와 물류 기능을 결합한 스마트형 커피 클러스터 조성과 수출형 산업 생태계 구축 방안도 다뤘다.

자유무역지역 내 물류업체가 커피 로스팅 등 제조업을 병행할 때 겪는 제도적 애로도 점검했다. 업종 코드, 위탁가공, 과세·통관 기준 등에서 나타나는 규제 문제를 공유하고 개선 방향을 모색했다. 경자청은 공간 분리와 단계적 기준 마련 등을 통한 제도 정비 방향을 제시했다.

경자청은 논의 결과를 토대로 관계기관과 협력해 시범 적용 사례를 발굴하고 단계별 운영 기준을 마련할 계획이다. 중장기적으로는 자유무역지역 내 커피 제조 특화구역 확보도 검토한다.

박성호 청장은 "부산진해경제자유구역은 항만·물류 인프라를 기반으로 커피산업 고부가가치화를 실현할 수 있는 입지"라며 "현장의 제도적 애로를 해소해 기존 물류기업의 사업 확장과 신규 투자가 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

자유무역지역 커피산업 비즈니스모델 실무협의체 2차 회의가 진행되고 있다.





영남취재본부 김용우 기자



