부산항, 'AI 대전환' 프로젝트 돌입… 부산항만공사, AX 착수

2030년까지 8921억원 투입, 부산항 생산성 30% ↑

부산항만공사(BPA)가 부산항 전반에 인공지능(AI)을 도입하는 'AX(AI 대전환)'에 본격 착수한다.

BPA(사장 송상근)는 정부의 AI 3대 강국 도약 전략을 뒷받침하고 글로벌 항만·물류 환경 변화에 대응하기 위해 '부산항 AX 추진계획'을 수립하고 실행에 나선다고 12일 알렸다.

BPA는 새정부 출범 이후 2025년 7월 조직개편을 통해 AI 전담부서인 디지털AI부를 신설했다. 경영부사장을 단장으로 하는 AI 실무추진단도 구성했다. 한국로봇산업진흥원, 네이버클라우드, 현대자동차 등과 업무협약을 맺고 피지컬 AI의 부산항 적용 방안을 구체화하고 있다.

이번 계획은 정부부처와 해양수산부 업무보고 내용, 항만·물류 관계자와 연구기관 의견을 반영한 국내 항만 분야 첫 AI 대전환 로드맵이다. 2030년까지 ▲부산항 컨테이너 터미널 생산성 30% 향상 ▲항만 내 인명사고 '제로' 달성 ▲한국형 자동화터미널 완성과 해외시장 진출 기반 마련을 목표로 한다.

핵심은 4대 전략, 12대 중점과제다.

먼저 AI 기반 한국형 자동화터미널을 완성한다. 서'컨' 2-6단계 운영에 맞춰 국산 컨테이너 크레인과 트랜스퍼 크레인을 제작·설치하고 장비 통합제어시스템(ECS)을 구축한다. AI가 컨테이너 적치 위치를 스스로 판단하고 디지털트윈으로 운영 시나리오를 사전 검증한다. 자율주행 야드트럭과 트램셔틀 도입도 추진한다.

부산항 물류통합플랫폼에도 AI를 적용한다. 트럭 기사 전용 앱 '올컨e'에 음성 대화형 AI와 자동 예약·방문시간 추천 기능을 도입한다. 해상 물류 모니터링 시스템 'Port-i'는 선박 도착 시간 예측과 대체 선박 추천 기능을 강화한다. 한국형 선박 기항 최적화(K-PCO)도 추진해 입항부터 출항까지 전 과정을 데이터 기반으로 관리한다.

안전 분야에는 피지컬 AI를 도입한다. AI 영상 분석으로 이상 상황을 실시간 감지하고 충돌 위험을 예측한다. 컨테이너 고정(라싱)과 냉동 컨테이너 관리 등 위험 작업은 로봇이 맡는다. 크레인 와이어로프 결함 분석과 강풍 시 전도 예측 시뮬레이션도 구축한다.

공공 AI 인프라도 확충한다. 항만 물류 관계자가 공동 활용할 수 있는 고성능 AI 서버와 데이터센터를 구축한다. 항만 건설·안전 데이터에 특화된 AI 챗봇과 개인 비서형 AI를 도입해 내부 행정 효율도 높인다. 민간기업과 연구기관과의 협업 체계도 강화한다.

BPA는 2030년까지 38개 세부 실행과제를 추진하고 총 8921억원 규모 사업 중 4351억원을 투입할 계획이다. 공공성이 높은 AI 인프라 사업은 정부와 협의를 거쳐 추진한다는 방침이다.

송상근 사장은 "부산항 AX 추진계획은 항만·물류 분야에서 대한민국이 AI 3대 강국으로 도약하는 핵심 동력이 될 것"이라며 "부산항 운영 경험과 AI 기술을 결합해 글로벌 항만 시장을 이끌겠다"고 힘줬다.





