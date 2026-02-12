본문 바로가기
사회
일반

남양주시, ‘법정도로 연간 관리계획’ 수립…2870개 노선 집중 관리

이종구기자

입력2026.02.12 14:05

“포트홀부터 침수 예방까지”
남양주시, 2026년 체계적 도로 정비 본격화

경기 남양주시는 시민 안전과 쾌적한 도로환경 조성을 위해 관내 2870개 노선의 법정도로를 대상으로 '2026년 법정도로 연간 관리계획'을 수립하고 체계적인 도로 관리에 나선다고 12일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 '안전도시 남양주 비전선포식'에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 '안전도시 남양주 비전선포식'에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 계획은 해빙기와 우기 등 도로 안전 취약 시기에 맞춘 선제적 점검과 신속한 정비를 통해 안전사고를 예방하고 시민 불편을 최소화하는 데 목적이 있다.


시는 지난 2025년 법정도로 관련 민원 4243건을 처리했다. 포트홀 등 도로 응급보수 1864건과 도로시설물 보수 997건을 추진했으며, 우기 전 선제적 빗물받이 정비와 제초·수목 정비를 통해 침수 예방과 도로 안전성을 높였다.

2026년에는 상시 순찰을 강화하고 해빙기 포트홀 다발 구간에 성능이 우수한 수경화성 아스콘을 활용해 신속 보수를 실시할 예정이다. 또한 우기 전 빗물받이 등의 배수시설에 대한 선제 정비를 강화해 상습 침수 구간을 집중 관리할 계획이다.


아울러 시민이 직접 참여하는 '도로 입양 사업'(가칭 도로안전 지킴이)을 추진한다. 16개 읍·면·동 도로 주요 노선의 자율적인 도로 환경관리를 통해 도로 관리 사각지대를 해소하고, 지역 맞춤형 도로 관리 체계를 구축할 방침이다.


주광덕 남양주시장은 "체계적인 도로 관리와 시민 참여를 통해 안전사고 침수 피해를 선제적으로 예방할 수 있다"며 "시민이 체감할 수 있는 쾌적한 도로 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
