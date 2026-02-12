구례군, 로컬 플리마켓 '콩장' 내달 21일 첫 개최

벚꽃축제·전남체전 기간 맞춰 운영

전남 구례군이 오는 3월 21일부터 서시천체육공원 일원에서 지역경제와 관광에 활력을 불어넣을 로컬 플리마켓 '콩장'을 본격 개최한다.

상반기 일정은 3월 21일, 3월 28일, 4월 11일 총 3회로, 벚꽃축제와 전남체전 기간에 맞춰 운영된다. 매회 정오부터 오후 4시까지 서시천체육공원에서 열린다.

이번 플리마켓에는 지역 소상공인과 중소기업, 사회적경제조직이 참여해 지역 농특산품과 먹거리 등 다양한 상품을 선보인다.

또한, 지역 주민들의 참여 확대를 위해 직접 생산한 농산물 등을 직거래로 판매할 수 있는 '직거래 판매 구역'도 운영한다. 참가를 희망하는 군민은 2월 27일까지 군청 홈페이지 공고문을 참고해 신청하면 된다.

구례군은 2024년부터 지역자원과 민간 아이디어를 결합한 로컬크리에이터 육성사업을 추진하며 지역 기반 창조경제 활성화에 힘써왔다. 이번 '콩장'개최는 그 연장선에서 추진되는 행사로, 지역 주민이 참여하는 구례형 로컬경제 생태계 조성의 계기가 될 것으로 기대된다.

군 관계자는 "주민과 관광객에게 친숙하고 그리운 이름인 '콩장'을 되살려 이번 플리마켓 이름으로 정했다"며 "이번 장터가 지역 소상공인과 주민에게는 새로운 판로를 제공하고, 관광객에게는 구례의 매력을 알리는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





