사회
일반

남양주시, 설 연휴 산불방지 총력…천마산서 예방 캠페인 전개

이종구기자

입력2026.02.12 13:46

경기 남양주시는 지난 11일 천마산 등산로 일원에서 산불 예방 캠페인을 실시하고 오는 18일까지 설 연휴 산불방지 특별대책을 추진한다고 밝혔다.

남양주시가 지난 11일 천마산 등산로 일원에서 산불 예방 캠페인을 실시하고 있다. 남양주시 제공

남양주시가 지난 11일 천마산 등산로 일원에서 산불 예방 캠페인을 실시하고 있다. 남양주시 제공

이번 캠페인과 특별대책은 설 연휴 기간 성묘객과 등산객이 증가함에 따라 산불 발생 위험이 높아질 것에 대비해 마련됐다. 시는 건조한 날씨가 이어지는 상황에서 예방 중심 대응에 행정력을 집중한다는 방침이다.


캠페인에는 시 관계자와 산림재난대응단 등 30여 명이 참여해 등산객을 대상으로 산불 예방 수칙을 안내하고 현장 계도를 실시해 시민들의 경각심을 높였다.

현장에서는 △산림 내 취사행위 금지 △성묘 시 화기 사용 자제 △영농부산물 및 쓰레기 소각 금지 △입산 시 인화물질 휴대 금지 등을 집중 홍보하고, 산불 위험행위에 대한 계도와 단속도 병행했다. 작은 불씨가 대형 산불로 확산될 수 있는 만큼 각별한 주의를 당부했다.


설 연휴 기간에는 산불 특별 비상근무를 실시한다. 산불방지대책본부를 중심으로 한 상황관리 및 보고체계 상시 가동, 읍면동 및 산불취약지역에 산림재난대응단 전진 배치, 유관기관과 공조한 신속 대응 태세 유지 등을 통해 산불에 철저히 대비할 계획이다.


아울러 전광판, 마을방송 등 각종 매체를 활용해 산불 예방을 적극 홍보하고 시민 참여를 확대해 자율적 예방 분위기를 확산할 예정이다.

시 관계자는 "설 연휴 기간 단 한 건의 산불도 발생하지 않도록 단속에 총력을 기울이겠다"며 "시민 모두가 산불 예방 수칙을 지켜 안전한 명절을 보내길 바란다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
