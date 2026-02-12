회원구 구암2동 새마을부녀회, 이웃돕기 떡국떡 기탁

관내 어려운 이웃 100세대에 전달



경남 창원특례시 마산회원구 구암2동은 12일 새마을부녀회에서 설 명절을 맞아 지역 내 저소득층을 위한 떡국떡 100봉(현금 100만원 상당)을 기탁했다고 밝혔다.

이번 기탁은 명절을 앞두고 어려운 이웃들에게 따뜻한 마음을 전달하고자 마련됐으며, 기탁된 떡국떡은 지원이 필요한 관내 저소득 가구 및 취약계층 100세대에 전량 배부됐다.

이광해 새마을부녀회 회장은 "작은 정성이지만 지역 주민들이 따뜻한 명절을 보내는데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 꾸준한 나눔 활동을 이어가겠다"고 전했다.

심양숙 구암2동장은 "매년 지역사회를 위해 나눔을 실천해 주는 새마을부녀회 회원님들께 감사드린다"며 이번 기탁으로 소외된 이웃들에게 따뜻한 마음이 전해질 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



