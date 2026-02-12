본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

회원구 구암2동 새마을부녀회, 이웃돕기 떡국떡 기탁

영남취재본부 송종구기자

입력2026.02.12 13:37

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

관내 어려운 이웃 100세대에 전달

경남 창원특례시 마산회원구 구암2동은 12일 새마을부녀회에서 설 명절을 맞아 지역 내 저소득층을 위한 떡국떡 100봉(현금 100만원 상당)을 기탁했다고 밝혔다.

새마을부녀회 이웃돕기 떡국떡 기탁 단체 사진.

새마을부녀회 이웃돕기 떡국떡 기탁 단체 사진.

AD
원본보기 아이콘

이번 기탁은 명절을 앞두고 어려운 이웃들에게 따뜻한 마음을 전달하고자 마련됐으며, 기탁된 떡국떡은 지원이 필요한 관내 저소득 가구 및 취약계층 100세대에 전량 배부됐다.


이광해 새마을부녀회 회장은 "작은 정성이지만 지역 주민들이 따뜻한 명절을 보내는데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 꾸준한 나눔 활동을 이어가겠다"고 전했다.

심양숙 구암2동장은 "매년 지역사회를 위해 나눔을 실천해 주는 새마을부녀회 회원님들께 감사드린다"며 이번 기탁으로 소외된 이웃들에게 따뜻한 마음이 전해질 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도체에서 나왔다 "돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가까운데 설 명절에 갔다 오자"한국인 관광객 50% '이 나라' 간다

"양갱 같다" 혹평에 "구우면 달라" 반박도…명절 '갈비 선물' 두고 설왕설래

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장

"1000억 건국펀드로 尹 중심 제2국가 만들자"…전한길 황당 주장

"네 인생은 가짜야" 홍진경 모녀가 쏘아 올린 '디지털 성형' 논란

"너 매일 '이거' 한다더니 얼굴서 빛이 난다!"…8만명 분석했더니

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도체에서 나왔다

새로운 이슈 보기