20년째 이은 설날 사랑… 부산지방조달청, 장애인시설에 명절 선물

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.12 13:37

부산 북구 ‘평화의 집’ 찾아 위문품·위문금 전달

부산지방조달청(청장 신봉재)이 설날을 맞아 이웃사랑 실천 행사를 펼쳤다.


부산조달청은 설 명절을 앞둔 12일 부산 북구 화명동에 있는 사회복지법인 '평화의 집'을 찾아 위문품과 위문금을 전달했다고 알렸다.

'평화의 집'은 재활·보호 사업을 통해 장애인 복지 증진을 지원하는 지적장애인 거주시설이다. 부산조달청은 2007년부터 해마다 명절마다 시설을 방문해 나눔 활동을 이어오고 있다.


신봉재 청장은 "우리 사회의 소외된 이웃들이 조금이나마 따뜻하고 풍성한 설 명절을 보내길 바란다"며 "공공기관의 사회적 책임을 다하고 지역사회에 나눔과 배려 문화가 자리잡을 수 있도록 관심과 실천을 이어가겠다"고 말했다.

부산조달청 신봉재 청장과 직원들이 12일 부산 북구 화명동 사회복지법인 '평화의 집'을 찾아 위문품과 위문금을 전하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
