코오롱모빌리티그룹 "중고차 사업은 핵심 성장동력…내년 기업가치 1조원 달성"

수익성·성장성·진화 3대 전략 제시

코오롱모빌리티그룹은 11일 전 임직원이 참여하는 '2026 타운홀 미팅'을 열고 중고차 사업을 동력으로 내년 기업 가치 1조원을 달성하겠다고 밝혔다.

이번 행사는 '2027년 기업가치 1조원을 위한 도약'을 슬로건으로 진행됐으며 보직자 130여명이 현장에 참석했다. 전국 임직원 1700여명은 유튜브 생중계를 통해 실시간으로 시청했다.



행사에서는 강이구·최현석 각자대표의 키노트 발표와 코오롱모터스 등 주요 계열사별 경영 전략 공유가 이어졌다. 강이구 대표이사는 수익성(Profitability), 성장성(Expansion), 진화(Evolution) 등 3대 핵심 전략을 통해 2027년 기업가치 1조원을 실현하겠다고 말했다. 특히 702 중고차 사업 확대와 DX·AX를 통한 사업 모델 혁신, 브랜드 포트폴리오 강화 등을 실행 방안으로 제시했다.



최현석 대표이사는 "중고차 사업은 KMG만의 자생력을 확보하는 핵심 성장동력"이라며 "브랜드 인지도와 온라인 플랫폼을 강화해 수입 중고차 시장 내 입지를 공고히 하겠다"고 설명했다.



코오롱모빌리티그룹 관계자는 "이번 미팅을 통해 전 임직원이 목표에 대한 공감대를 형성했다"며 "2027년 기업가치 1조원 달성을 위한 실행력을 높여 나갈 것"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



