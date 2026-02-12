[르포]"세상의 모든 달콤함 몽땅"…CU, 'K-디저트' 성지 도전

CU 디저트 특화 편의점 가보니

'외국인 핫플' 성수동 디저트 실험

일반 편의점보다 상품 수 30% 늘려

디저트 시장 성장세

고수익 모델 확보 전략

12일 오전 서울 성수동에 문을 연 CU 성수디저트파크점. CU의 BI 컬러인 보라색과 라임색이 은은하게 퍼진 매장은 K-디저트 트렌드를 한자리에서 경험할 수 있도록 꾸며졌다. 화제의 '두쫀쿠'를 비롯해 CU의 스테디셀러인 연세우유 크림빵 등 디저트 상품들이 쇼케이스를 가득 채우고 있다. 일반 편의점보다 디저트 상품 수를 약 30% 늘렸다는 설명이 한 번에 체감된다.

120㎡(약 36평) 규모의 이 매장은 단순히 디저트 상품 개수를 늘린 것이 아닌 'Dessert Blossom(디저트 블라썸)'이라는 콘셉트 아래 점포 전반을 디저트 중심으로 재설계한 것이 특징이다.

12일 성수동에 오픈한 CU 성수디저트파크점 내부. 매장 한편에 DIY 체험존이 존재한다. 한예주 기자 AD 원본보기 아이콘

무엇보다 일반 점포와 달리 체험 요소를 대폭 강화했다. 매장 한편에는 DIY 체험존을 마련해 오븐형 에어프라이어, 휘핑크림 디스펜서, 다양한 토핑을 갖췄다. '꿀조합' 레시피와 조리 방법을 안내해 고객이 취향에 맞는 디저트를 직접 만들어볼 수 있도록 했다. CU 관계자는 "편의점이 물건만 구매하는 것이 아닌 외국인 고객들이 한국 편의점에서 색다른 경험을 함으로써 바이럴을 일으킬 수 있도록 했다"고 설명했다.

상품 구성 역시 '디저트 경험'을 극대화하는 데 초점이 맞춰졌다. 지난해부터 인기를 끌고 있는 리얼 스무디 기계도 도입했다. 고객이 냉동 수박, 망고·바나나, 딸기·바나나 등 과일이 담긴 컵을 기계에 올리면 즉석에서 스무디가 완성된다. 제철 과일을 커팅해 소포장해 판매하는 과일 자판기도 운영한다. 밀폐형 냉장고로 온도를 관리해 신선도를 높인 것이 특징이다. 이와 함께 CU의 즉석 원두커피 브랜드 'get커피', 스낵을 시장으로 음료·육가공류 등 카테고리로 확장 중인 PB 'PBICK', 델라페 아이스드링크, 요거트, 토핑존 등을 인접 배치해 디저트와 어울리는 페어링 상품을 한 번에 구매할 수 있도록 동선을 구성했다.

CU 성수디저트파크점에는 최신 인기 디저트들을 한곳에 큐레이션 해놓은 공간이 크게 마련됐다. 한예주 기자 원본보기 아이콘

CU가 이처럼 디저트 특화 매장을 출점한 배경에는 디저트의 가파른 성장세에 있다. 지난해 CU 디저트 매출은 전년 대비 62.3% 증가했다. 업계 최초로 선보인 두바이 시리즈는 이달 초 누적 판매량 1000만개를 돌파했으며, '크림빵 신드롬'을 일으킨 연세우유 크림빵은 누적 1억개 판매를 눈앞에 두고 있다.

출점 여건이 예전처럼 우호적이지 않은 상황에서 점포 수 확대 대신 '고수익 모델' 확보가 편의점 업계의 핵심 전략으로 떠오른 점도 영향을 미쳤다. CU 역시 그간 라면 특화점, 스낵 특화점, 뮤직 라이브러리형 매장, K-푸드 특화 편의점 등 다양한 콘셉트 점포를 선보여 왔다. 성수디저트파크점은 이러한 전략의 연장선상에서 디저트 카테고리를 전면에 내세운 고밀도 특화 모델로 해석된다. 실제로 지난해 CU의 순증 점포 수는 253개에 그쳤다.

CU 성수디저트파크점 외관 모습. BGF리테일 원본보기 아이콘

임민재 BGF리테일 영업개발부문장은 "최근 K-디저트에 대한 세계적 관심이 확산되고 있는 가운데 성수디저트파크점은 CU가 보유한 디저트 상품 기획력과 트렌드 대응력을 집약한 편의점"이라며, "앞으로도 국내외 고객들을 겨냥한 차별화된 모델을 지속 선보일 것"이라고 말했다.

성수디저트파크점은 직영점으로 운영된다. CU는 향후 고객 반응과 매출 데이터를 면밀히 분석해 디저트 강화 모델을 전국 가맹점으로 확산할 계획이다. 동시에 해외 확장의 전초기지로도 활용한다는 구상이다. 박정권 BGF리테일 영업지원본부장(상무)은 "몽골, 말레이시아, 하와이 등 해외 750여개 점포에서도 연세 크림빵 등 디저트에 대한 반응이 심상치 않다"며 "성수점을 테스트베드로 삼아 국내는 물론 해외에서도 디저트 특화점을 선보일 계획"이라고 밝혔다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>