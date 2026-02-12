올해 벼 재매면적 3.8만㏊ 줄여야…전략잘물 직불제 늘리고·수급조절용 벼 추진

농식품부, 2026년 양곡수급계획

정부가 올해 쌀 수급균형을 위해선 벼 재배면적 3만8000㏊ 감축이 필요하다고 보고 이를 위해 전략작물 직불제를 지난해보다 대폭 확대하고, '수급조절용 벼' 사업을 신규로 추진하기로 했다.

농림축산식품부는 이같은 2026년 양곡수급계획을 수립하고, 선제적 쌀 수급 균형을 위한 체계적 수급 정책을 본격 추진한다고 12일 밝혔다.

농식품부는 지난 10일 양곡수급안정위원회를 개최해 2026년 양곡수급계획을 논의했다. 2026년산 쌀의 수급 균형을 위해 필요한 벼 재배면적을 지난해보다 약 3만8000㏊ 감소한 64만㏊ 내외로 추산하고 2026년 양곡수급계획을 수립했다. 또 쌀 수급균형을 위해 필요한 전략작물 면적을 약 9만㏊로 계획하면서, 이를 이행하기 위한 구체적인 품목별 면적도 설정했다.

위원회에 참석한 위원들은 정부가 생산자단체와 양곡수급계획을 논의하는 자리를 마련한 것에 대해 큰 의미가 있다고 평가하면서, 수요에 맞는 적정 생산이 이뤄져야 한다는 수급계획의 방향에 대해 공감했다.

위원들은 콩 수급 상황에 대해 우려도 표명했다. 이에 백태(메주콩)와 콩나물 콩에 대한 직불금은 기존 수준을 유지하기로 했다. 2026년 전략작물 직불금은 전년도 백태, 콩나물 콩 직불 이행 농업(법)인이 전년도 이행 면적 내에서 신청할 경우로 운용할 계획이다. 전년도 백태와 콩나물 콩 직불 이행 농가가 벼로 회귀할 경우엔 공공비축미 우선 배정 등의 인센티브를 부여하는 방안을 검토 중이다.

박정훈 농식품부 식량정책실장은 "과잉생산이 우려되는 콩 역시 기존 참여 농가의 피해 없이, 적정 생산을 추진해나갈 예정"이라며 "산업 혁신을 위해 금번에 수립한 식량산업 혁신전략을 구체화해나가고, 차질 없이 이행할 계획"이라고 말했다.





