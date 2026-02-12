본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

남양주시, '2026년 중소벤처기업 지원시책 설명회' 성료

이종구기자

입력2026.02.12 11:05

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

분야별 지원사업 안내
현장 상담으로 정책 활용도 높여

경기 남양주시는 지난 11일 농업기술센터 대강당에서 관내 중소기업을 대상으로 '2026년 중소벤처기업 지원시책 설명회'를 개최했다고 12일 밝혔다.

남양주시가 지난 11일 농업기술센터 대강당에서 관내 중소기업을 대상으로 '2026년 중소벤처기업 지원시책 설명회'를 개최하고 있다. 남양주시 제공

남양주시가 지난 11일 농업기술센터 대강당에서 관내 중소기업을 대상으로 '2026년 중소벤처기업 지원시책 설명회'를 개최하고 있다. 남양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 설명회는 분산돼 있는 기업지원 정보를 한자리에서 제공해 정책 접근성을 높이기 위해 마련됐다. 관내 기업이 다양한 지원제도를 보다 쉽게 이해하고 실질적으로 활용할 수 있도록 돕는 데 목적을 뒀다.


행사에는 관내 기업인 등 100여 명이 참석했으며, 경영 환경 변화로 어려움을 겪는 중소기업에 실효성 있는 정책 정보를 전달하는 데 초점을 맞춰 진행했다.

현장에서는 시 기업지원 시책 전반을 설명했다. 이어 중소벤처기업진흥공단과 경기신용보증재단 등 참여 기관이 △정책자금 및 금융지원 △판로 및 수출지원 △R&D 지원 등 분야별 지원 시책을 안내했다.


설명회와 함께 기관별 상담창구도 운영돼, 참석자들은 자금정책, 판로 확대 및 각종 사업 참여와 관련해 맞춤형 상담을 받았다. 또한 기업별 상황에 맞는 지원사업 안내와 향후 활용 방안에 대한 실질적인 정보도 공유했다.


아울러 시는 기업이 주요 지원 정책을 참고할 수 있도록 '2026년 중소기업 지원시책'안내서를 배부했다. 이를 통해 기업의 정책 이해도를 높이고 지원사업 참여를 활성화할 방침이다.

설명회에 참석한 김상수 부시장은 "기업은 양질의 일자리를 창출하고 지역의 활력을 불어넣는 지역경제의 핵심 동력"이라며 "앞으로도 기업이 안심하고 투자해 지속 성장할 수 있는 환경을 조성하고, 기업이 체감할 수 있는 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도체에서 나왔다 "돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김건희, 지지자에 옥중 편지 "죄 많은데 사랑 주시니 감사…기도하며 버텨"

"필터 빼면 내가 아닌데?" 홍진경 모녀 대화가 쏘아올린 '디지털 성형' 논란

첫 생일 축하하려다 '위약금 폭탄'…"돌잔치 계약내용 확인하세요"

"불황 때문인 줄 알았는데" Z세대 결심에…직격탄 맞은 곳

살 빼려고 '제로콜라' 자주 마셨는데 '충격'…뇌손상 위험 경고

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑그 돈, 반도체에서 나왔다

"이 정도면 사야 하나" 코스피 수익률 '훌쩍' 넘은 배당 투자, 따져보니

새로운 이슈 보기