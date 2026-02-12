본문 바로가기
기보 '기술거래 서포터즈', M&A까지 활동 영역 확대

김철현기자

입력2026.02.12 10:46

숏뉴스
2026년도 '기술거래 서포터즈' 모집

기술보증기금은 중소기업의 기술이전과 인수합병(M&A) 활성화를 통한 개방형 혁신을 촉진하기 위해 '기술거래 서포터즈' 참여자를 모집한다고 12일 밝혔다. 서포터즈는 업무 과정에서 중소기업과 접촉하는 협력기관 소속 인력이 기술이전 수요기업을 발굴해 기보에 추천하는 제도로, 계약 성사 시 소정의 보상금이 지급된다.

부산시 남구 기술보증기금 본점

부산시 남구 기술보증기금 본점

올해부터 기보는 서포터즈의 활동 영역을 기존 기술이전 중심에서 M&A 분야까지 확대한다. 이는 정부의 '기업승계 특별법' 제정 추진 등 M&A 지원을 확대하려는 정책 방향에 발맞춘 조치다. 서포터즈는 기술이전 수요기업뿐만 아니라 M&A 매도·매수 희망 기업을 발굴하고 관련 지원 제도를 안내하는 가교 역할을 수행하게 된다.


신청 대상은 기보와 서포터즈 업무협약을 체결한 협력기관에 소속된 인력으로, 중소기업과의 업무 접점을 바탕으로 기술이전 및 M&A 수요기업 발굴 활동에 참여하게 된다.

기보는 자체 'M&A 거래정보망'을 기반으로 M&A 전문기관과 연계한 중개 및 자문, 협상 과정에서의 기술보호, 자금지원 등 M&A 전주기 지원체계를 운영하고 있다. 이를 통해 중소기업 M&A 시장의 정보 비대칭 문제를 해소하고, 민관협력을 통한 실효성 있는 M&A 지원을 지속 확대해 나갈 계획이다.


김종호 기보 이사장은 "M&A는 급변하는 산업환경 속에서 중소기업이 신성장 동력을 확보할 수 있는 중요한 전략 수단"이라며, "기보는 기술거래 서포터즈 제도 확산을 통해 민간 중심의 자생적인 기술거래 생태계를 조성하고 중소기업의 개방형 혁신과 지속 성장을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
