본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

설 앞두고 생계급여 7일 앞당긴 청양군

충청취재본부 이병렬기자

입력2026.02.12 10:44

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


2월분 13일 조기 지급…기초생활수급 가구 설 명절 전 지원

청양군청 전경

청양군청 전경

AD
원본보기 아이콘

충남 청양군이 설 연휴를 앞두고 기초생활보장 생계급여를 7일 앞당겨 지급한다.


군은 매달 20일 정기 지급하던 2월분 생계급여를 설 연휴(16~18일) 시작 전인 13일에 조기 지급하기로 했다고 12일 밝혔다.

이는 생계급여 정기 지급일이 연휴 이후로 미뤄지는 점을 고려해 수급 가구의 명절 준비 부담을 덜기 위한 조치다.


지급 대상은 관내 기초생활보장 생계급여 수급 가구 전원이다. 별도 신청 없이 기존 지정 계좌로 가구원 수와 소득 인정액에 따라 산정된 급여가 일괄 입금된다.


군은 읍·면사무소를 통해 지급일 변경 사항을 사전 안내했으며, 명절 전후 복지 사각지대 발굴과 긴급복지 지원 체계도 병행 가동한다.

김돈곤 군수는 "고물가와 경기 침체로 어려움이 큰 시기인 만큼 조기 지급이 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "군민이 소외되지 않도록 촘촘한 복지 행정을 이어가겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"커피 나오셨습니다" 나만 거슬린 게 아니었다…국민 93% 반응 "커피 나오셨습니다" 나만 거슬린 게 아니었다…국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김건희, 지지자에 옥중 편지 "죄 많은데 사랑 주시니 감사…기도하며 버텨"

"필터 빼면 내가 아닌데?" 홍진경 모녀 대화가 쏘아올린 '디지털 성형' 논란

첫 생일 축하하려다 '위약금 폭탄'…"돌잔치 계약내용 확인하세요"

"불황 때문인 줄 알았는데" Z세대 결심에…직격탄 맞은 곳

살 빼려고 '제로콜라' 자주 마셨는데 '충격'…뇌손상 위험 경고

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑그 돈, 반도체에서 나왔다

"이 정도면 사야 하나" 코스피 수익률 '훌쩍' 넘은 배당 투자, 따져보니

새로운 이슈 보기