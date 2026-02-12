현대리바트, 연희문학창작촌 리모델링…청년·소상공인과 상생 확대

'책다방연희' 리모델링과 가구 등 제공

현대리바트가 연희문학창작촌 내 다목적 문화공간을 리모델링했다. 청년 작가들을 위한 인프라를 지원하는 등 청년·소상공인들과의 상생프로그램에 적극적으로 참여하고 있다.

현대리바트는 서울 서대문구에 위치한 연희문학창작촌 내 '책다방연희'를 리모델링하고, 해당 공간 내 '연희 아카이브 by 현대리바트' 존을 조성했다고 12일 밝혔다.

연희문학창작촌은 서울문화재단이 운영하는 문학 전문 창작 공간으로, 입주작가들의 집필실과 도서관 등이 자리해 있다. 현대리바트는 지난해 12월부터 145.9㎡ 규모의 책다방연희에 도배와 장판, 조명 시공 등 토탈 리모델링을 진행하고 책장·책상·소파 등 가구를 지원해 복합문화라운지로 탈바꿈시켰다.

'연희 아카이브 by 현대리바트' 존에는 입주 작가들의 도서를 선보이고 시민 대상 문학 클래스를 여는 전시·체험 프로그램 공간을 마련했다. 이번 리모델링 사업은 현대리바트가 지난해 6월 서울문화재단과 예술 창작 인프라와 판로를 지원하기 위해 체결한 업무협약의 일환이다.

현대리바트는 지난해에도 연희문학창작촌 집필실의 작업 환경 개선을 위해 가구를 제공했다. 서울문화재단이 운영하는 공연물품 공유 플랫폼 '리스테이지서울'에 가구를 지원해 작품 제작에 필요한 물품을 공유·대여할 수 있도록 했다.

현대리바트 관계자는 "문화예술 공간을 지원해 지역사회 문화 저변을 넓히고, 청년과 중소기업에 양질의 교육과 일자리 기회를 제공해 건강한 K-리빙 생태계를 조성하는 것이 주요 경영 방침 중 하나"라고 말했다.

현대리바트는 청년·중소기업과의 상생 협력을 강조하는 경영 기조에 맞춰 지난해부터 정부, 공공기관과 함께 상생 협력 프로그램을 수행해왔다.

현대리바트는 지난해 1월 중소벤처기업부가 총괄하는 '대·중소기업 상생일자리 프로그램' 사업단에 선정돼 약 10개월간 청년 구직자에게 인테리어 플래너가 될 수 있는 맞춤형 교육을 제공하고, 인력난을 겪는 중소기업·협력업체에 취업을 연계했다. 이 과정에서 압구정 교육장, 용인 실습장, 그룹 연수원, 실물 전시장, 본사 교육체계 등 현대리바트의 교육 인프라를 전면 개방했다. 현대리바트는 올해도 지원을 지속할 예정이다.

지난해 6월부터 중기부 주관 '소상공인 협업활성화 공동사업(산업형)'을 통해 공방 브랜드의 안정적인 성장을 돕고 있다. 현대리바트의 수제 가구·공예품 공방을 소개하는 전문관 '리바트 공방'을 거점으로, 수제 가구·공예 공방에 온·오프라인 판로를 제공하고 마케팅과 브랜딩 컨설팅 등을 패키지로 지원 중이다.

현대리바트는 자사 인프라를 적극 활용해 청년·중소기업과의 상생 협력을 위한 ESG형 사업 모델을 확대한다는 계획이다. 공공 복지시설 환경 개선 사업을 지속하고 취업 연계 프로그램을 업그레이드해 교육 인원을 늘리는 한편 '리바트 공방' 내 입점 공방 수를 확대할 계획이다.

현대리바트 관계자는 "지속가능한 경쟁력은 소상공인, 협력사, 청년, 문화예술인 같은 사업 파트너와의 동반 성장에서 비롯된다"며 "앞으로도 회사가 보유한 인테리어·공간·교육 등 인프라를 적극 활용해 실질적 도움을 제공하는 상생 프로그램을 제공하며 중소기업과 청년의 든든한 파트너로 자리매김할 계획"이라고 말했다.





