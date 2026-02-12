본문 바로가기
아이디스파워텔, 골프장 관제 서비스 '이지아이 카트' 출시

이은서기자

입력2026.02.12 11:09

무전통신 전문기업 아이디스파워텔이 골프장 내 카트 운영 현황과 경기 진행 상황을 실시간으로 파악하는 '이지아이 카트' 서비스를 출시했다고 12일 밝혔다.

'이지아이 카트'는 무전기 '라져'의 위성항법시스템(GPS) 정보를 활용한 골프장 카트 관제 서비스다. 이를 통해 상황실에서는 카트별 인원 정보, 경기 진행 속도 등을 파악해 경기 운영을 관리할 수 있다.


무전기에 내장된 GPS 데이터를 연동할 수 있어 별도의 장비나 시스템 구축 없이 해당 서비스를 이용할 수 있다.

아이디스파워텔은 골프장에 특화된 무전 솔루션을 제공해왔다. 이번 서비스는 골프장 경기 운영에 필요한 무전통화 녹음과 음성 인식 기술(STT, Speech To Text)을 개발한 데 이은 솔루션이다.


김영달 아이디스파워텔 대표는 "무전 서비스를 사용하는 특정 업종에서 필요로 하는 부가 솔루션을 지속적으로 개발해 나갈 것"이라고 말다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
