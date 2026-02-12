본문 바로가기
일반

속초시시설관리공단, 이선규 이사장 취임…“시민 신뢰 공기업 도약”

이종구기자

입력2026.02.12 09:43

속초시, 시설관리공단 수장에
‘행정 베테랑’ 이선규 전 국장 임명

강원도 속초시는 12일 시장 집무실에서 속초시시설관리공단 제10대 이사장 임명장 수여식을 개최했다.

이병선 속초시장이 12일 시장 집무실에서 이선규 속초시시설관리공단 이사장에게 임명장 수여하고 있다. 속초시 제공

이병선 속초시장이 12일 시장 집무실에서 이선규 속초시시설관리공단 이사장에게 임명장 수여하고 있다. 속초시 제공

이선규 신임 이사장은 강원대학교 건축공학과를 졸업하고, 속초시 공원녹지과장과 도시안전국장을 역임한 도시·안전 분야 전문가다. 시정 전반에 대한 이해와 풍부한 행정 경험을 갖춘 인물이다.


이 이사장은 "속초시시설관리공단은 시민의 일상과 가장 가까운 곳에서 공공서비스를 제공하는 기관"이라며 "현장을 먼저 찾고, 시설 이용 시민과 근무 직원들의 목소리를 직접 듣는 현장 중심 경영을 실천하겠다"고 밝혔다. 별도 취임식 없이 공단 각 운영 사업장을 점검하는 일정으로 공식 업무를 시작했다.

이선규 이사장은 관광·체육·환경·주차 등 공단이 맡는 주요 공공서비스 정책과 시정 운영 방향에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로, 작은 불편도 놓치지 않는 세심한 관리와 안전 최우선 원칙을 통해 시민이 신뢰하는 공기업으로 자리매김하겠다는 의지도 밝혔다.


속초시는 앞으로도 시설관리공단과 긴밀히 협력해 시민 중심의 공공서비스 품질을 높이고, 안전하고 신뢰받는 운영에 최선을 다할 계획이다.




속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
