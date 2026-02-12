속초시, 설 연휴 종합대책 가동…"안전·민생·의료 총력 대응"

속초시, 6개 분야 24개 과제 집중 관리

교통혼잡 최소화·산불 관리 체계 유지 등 강화

강원도 속초시가 2026년 설 연휴를 맞아 시민과 관광객이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 재난, 교통, 의료 대책 등 6개 분야 24개 중점과제를 중심으로 설 연휴 종합대책을 추진한다.

먼저 독거 어르신, 결식아동, 장애인, 저소득가구 등 복지 취약계층에 대한 위문과 지원을 강화해 따뜻한 명절 분위기 조성에 힘쓴다. 공사대금과 임금 체불을 선제적으로 해소하고 전통시장 활성화, 성수품 물가안정 관리 등을 통해 지역 민생경제 안정도 도모한다.

연휴 기간 귀성객과 관광객 증가에 대비한 현장 대응도 강화한다. 주요 관광지의 수용 태세를 정비하고 특별 교통 대책을 추진한다. 상습 정체 구역에는 교통지도 인력을 배치해 불법 주정차 지도와 단속을 강화할 방침이다. 겨울철 장기 가뭄에 따른 산불 발생에 대비해 공원과 산림휴양시설 사전 점검을 실시하고 산불 상황 관리 체계도 지속 유지한다. 수도시설물 사전 점검을 강화하고 급수 차질 발생 시 신속히 대응할 수 있도록 24시간 비상 급수체계도 상시 운영한다.

생활환경 관리도 강화한다. 속초시는 연휴 기간 쓰레기 처리 전담반과 공중화장실 관리반을 운영한다. 다만 설 당일인 2월 17일에는 폐기물 처리시설과 청소 대행업체가 휴무인 만큼, 설 전날인 2월 16일에는 생활폐기물을 배출하지 말고 설 당일 오후 6시 이후에 배출해야 한다.

의료 공백 방지를 위한 응급진료체계도 가동한다. 속초시보건소는 2월 14일부터 18일까지 응급진료체계를 운영해 진료 공백을 줄이고 시민과 귀성객, 관광객의 의료기관과 약국 이용 불편을 최소화할 계획이다. 속초시보건소는 의사회, 치과의사회, 한의사회, 약사회와 협력해 운영 현황을 점검했으며, 연휴 기간 응급의료기관을 포함해 문 여는 병의원 71곳과 약국 36곳이 진료를 이어갈 예정이다.

연휴 기간 응급실은 속초의료원과 온재병원이 24시간 정상 운영된다. 소아청소년과는 2월 14일 오전에 김소아청소년과의원, 송소아청소년과의원, 이현철소아청소년과의원, 이호영소아청소년과의원이 진료한다. 공공심야약국은 행복약국이 2월 14일, 17일, 18일 각각 밤 9시부터 자정까지 운영한다. 인공신장실은 온재병원, 속초정요양병원, 속초강내과의원이 운영한다. 이 밖에도 24시간 편의점 형태의 안전상비의약품 판매업소 115곳에서 해열진통제와 소화제 등 상비의약품을 구입할 수 있다.

연휴 기간 문 여는 병의원과 약국 정보는 속초시청, 속초시보건소, 중앙응급의료센터 누리집과 스마트폰 앱 'E-gen', 속초시 공식 SNS 등을 통해 확인할 수 있다. 속초시보건소는 연휴 전까지 공동주택, 터미널, 다중이용시설을 중심으로 운영 정보를 홍보하고, 연휴 기간에는 응급진료상황실을 운영해 진료기관 운영 이행 여부 점검과 민원 안내를 실시한다.

이병선 속초시장은 "시민과 관광객 모두가 행복한 설 연휴를 보낼 수 있도록 시민 안전과 민생경제 안정을 최우선으로 삼아 물가안정, 복지 지원, 다중이용시설과 주요 관광지 사전 안전 점검 등 선제 준비와 대응에 총력을 기울이겠다"고 말했다.





