GLP-1 넘어 복합 표적 시대…"차세대 비만약 20% 감량 가능성"

임수 분당서울대병원 교수 연구팀, 2형 당뇨병·비만 치료제 방향성 정리

GIP, 글루카곤, 아밀린 등 다양한 경로 겨냥하는 신약 연구 현황 짚어

"효과 상승하고 복용 편해질수록 부작용 주의"

글루카곤 유사 펩티드(GLP)-1 수용체 작용제로 대표되는 비만 치료제가 단일 기전을 넘어 여러 대사 호르몬을 동시에 겨냥하는 '복합 조절' 전략으로 진화하고 있다는 분석이 나왔다. 평균 15% 안팎의 체중 감소를 보이는 기존 치료제를 넘어 20% 이상 감량을 목표로 하는 차세대 약물 개발이 본격화되고 있으며 제형 역시 주사제에서 경구제로 확장되는 흐름이라는 진단이다.

왼쪽부터 임수 분당서울대병원 내분비내과 교수, 손장원 부천성모병원 교수. 분당서울대병원 AD 원본보기 아이콘

분당서울대학교병원은 임수 내분비대사내과 교수 연구팀이 손장원 부천성모병원 교수 연구팀, 마이클 A. 나우크 독일 루르대 보훔 박사와 함께 2형 당뇨병과 비만 치료제 개발 동향을 정리한 리뷰 논문을 국제 학술지 '엔도크린 리뷰즈'에 게재했다고 12일 밝혔다.

현재 비만 치료는 GLP-1 기반 약물이 주도하고 있다. 대표적으로 세마글루타이드 성분의 위고비와 GIP·GLP-1 이중작용제인 터제파타이드 성분의 마운자로가 있다. 이들 약물은 장에서 분비되는 인크레틴 호르몬을 조절해 식욕을 억제하고 위 배출을 지연시키는 방식으로 체중 감소를 유도한다. 평균 체중 감소율은 약 15% 수준으로 보고된다.

논문은 최근 연구 흐름이 GLP-1 단일 표적에서 벗어나 GIP, 글루카곤, 아밀린, PYY 등 다양한 대사 경로를 동시에 겨냥하는 다중 작용제로 이동하고 있다고 분석했다. 음식 섭취를 줄이면서 에너지 소비를 증가시키는 복합 기전을 통해 20%를 넘는 체중 감소 효과를 목표로 하는 신약 후보물질이 개발 중이라는 설명이다.

제형 측면에서도 변화가 진행되고 있다. 기존 GLP-1 계열 약물은 대부분 피하주사제로 투여됐으나 최근에는 위의 산성 환경과 소화효소에 대한 안정성을 높여 경구 투여가 가능한 후보물질 연구가 확대되고 있다. 환자 순응도와 접근성을 개선하기 위한 시도라는 평가다.

연구진은 체중 감소 효과가 커질수록 부작용 관리의 중요성도 함께 커진다고 지적했다. 기존 GLP-1 계열 임상시험에서는 총 체중 감량 중 약 20~30%가 제지방량 감소와 연관된 것으로 보고됐다. 이에 따라 장기 치료 시 근감소증 위험을 최소화하는 전략이 차세대 약물 개발의 주요 과제로 제시됐다. 오심과 구토, 설사 등 위장관 부작용은 비교적 흔하지만 저용량에서 시작해 단계적으로 증량할 경우 내약성을 높일 수 있다고 설명했다.

기존의 GLP-1뿐만 아니라 GIP·글루카곤 등 다양한 경로를 겨냥하는 방식으로 연구개발 되고 있다. 비만치료제 연구 동향을 나타낸 그래픽. 분당서울대병원 원본보기 아이콘

GLP-1 계열 약물의 효과는 체중 감소에만 국한되지 않는다. 세마글루타이드는 만성콩팥병을 동반한 당뇨병 환자에서 주요 신장 사건 위험을 24% 낮추고 전체 사망을 20% 줄였다는 대규모 연구 결과가 보고된 바 있다. 당뇨병과 심혈관 질환, 신장 질환의 상호 연관성을 고려한 통합적 치료 전략의 근거로 해석된다.

임 교수는 "최근 GLP-1을 기반으로 다양한 인크레틴을 조합하는 방식의 새로운 비만·당뇨병 치료제가 개발되고 있어 세계적인 관심이 고조되는 가운데 에너지의 섭취와 흡수, 소비를 복합·통합적으로 조절하는 차세대 비만약의 등장도 머지않을 것으로 예상한다"며 "새로운 약이 등장해 체중 감소 효과가 높아질수록 부작용을 면밀히 살필 필요가 있다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>