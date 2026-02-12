"자퇴도 전략" 서울대 정시 합격자 44명 '검정고시'…역대 최다

종로학원 "2016학년도 이후 최대"

상위권 타 대학도 검정고시 출신 합격자 증가

서울대 정시 합격자 가운데 검정고시 출신이 44명으로 집계되며 관련 통계가 시작된 이후 가장 많은 수준을 기록했다. 주요 상위권 대학에서도 검정고시 출신 합격자가 전반적으로 늘어나면서 고교 재학 대신 수능 중심 전략을 택하는 최상위권 수험생 흐름이 뚜렷해지고 있다는 분석이 나온다.

종로학원은 2026학년도 서울대 정시 합격자를 분석한 결과, 검정고시 출신이 모두 44명으로 집계됐다고 11일 밝혔다. 전년(36명)보다 22.2% 늘어난 수치로 종로학원이 관련 집계를 시작한 2016학년도 이후 최다 규모다.

검정고시를 통해 서울대 정시에 합격한 인원은 2016학년도 5명에 그쳤지만 이후 꾸준히 증가해 2020학년도에는 30명까지 늘었다. 2021학년도부터 2025학년도까지 최근 5년간은 2023학년도 한 해를 제외하고 매년 30명을 넘겼으며 올해는 처음으로 40명을 돌파했다.

서울대뿐 아니라 연세대와 고려대 등 다른 상위권 대학에서도 검정고시 출신 합격자는 증가하는 추세다. 연세대는 2024학년도 83명에서 2025학년도 122명으로 47.0% 늘었고 고려대 역시 같은 기간 69명에서 90명으로 30.4% 증가했다.

이 밖에 한양대(36.4%), 경희대(19.6%), 한국외대(8.2%), 성균관대(4.1%) 등에서도 전년 대비 2025학년도 검정고시 출신 합격자가 늘어난 것으로 나타났다.

2025학년도 기준 서울 주요 10개 대학의 검정고시 출신 합격자는 모두 785명으로 전년(721명)보다 8.9% 증가했다.

주요 대학 내 검정고시 출신 합격자가 늘어난 배경으로는 내신 경쟁 대신 수능에 집중하기 위해 자퇴를 선택하는 흐름이 하나의 입시 전략으로 자리 잡고 있다는 점이 꼽힌다. 실제로 최상위권 학생이 밀집한 서울 강남구와 서초구의 지난해 일반고 학업 중단율은 각각 2.6%, 2.7%로 집계됐다. 전교생이 1000명인 학교라면 한 학년에 최소 8~9명의 자퇴 학생이 발생하는 셈이다.

임성호 종로학원 대표는 "서울대 같은 최상위권 대학에서도 검정고시 출신 수험생의 합격이 늘고 있다는 것은 검정고시가 하나의 입시 전략으로 인식되고 있다는 것"이라며 "최근에는 중하위권 학생뿐만 아니라 최상위권 학생도 학교 떠나는 흐름이 늘고 있는데 내신 부담을 없애고 수능에 집중하려는 전략적 선택 증가 추세로 해석할 수 있다"고 말했다.





