롯데免, 대형 크루즈 유치·춘절 프로모션…외국인 '모시기'

설 연휴 제주·부산점 크루즈 관광객 4000여명 방문

춘절 맞이 외국인 여행객 대상 온·오프라인 혜택

롯데면세점은 대형 크루즈 단체 고객 유치와 더불어 춘절 기간 외국인 자유여행객(FIT)을 위한 프로모션을 전개한다고 12일 밝혔다.

최근 중국발 크루즈 노선이 확대되면서 롯데면세점 주요 거점별로 대규모 단체 관광객의 방문이 이어지고 있다. 지난 6일에는 인천항 개항 이래 역대 최대 규모인 'MSC 벨리시마호'를 통해 입국한 중국인 관광객 2300여명이 롯데면세점 명동본점을 찾았다. 설 연휴 기간 롯데면세점 부산점과 제주점에는 총 4000여명의 크루즈 단체 관광객이 방문할 예정이다.

롯데면세점을 찾은 외국인 관광객들이 입장을 기다리고 있다. 롯데면세점 제공

롯데면세점 시내점에서는 오는 23일까지 외국인 고객을 대상으로 총 9만원의 'PRE LDF PAY'와 최대 123만원의 'LDF PAY' 증정 행사를 진행한다. 중화권 고객들이 주로 사용하는 알리페이 결제 시에는 최대 30만원의 추가 혜택을 제공한다. 또 '코리아그랜드세일' 기간에 맞춰 명동웰컴센터를 방문하는 외국인 관광객에게는 할인 쿠폰과 등급 업그레이드 혜택이 담긴 리플렛을 제공하고 있다. 춘절 기간 롯데인터넷면세점에서는 유니온페이로 결제 시 구매 금액에 따라 추가 할인 혜택을 제공한다.

내국인 고객 대상 프로모션도 진행한다. 오는 28일까지 롯데면세점 명동본점과 월드타워점, 제주점에서 패션, 시계·주얼리 카테고리, 부산점에서는 전체 카테고리를 구매한 고객에게 구매 금액별 최대 151만 원의 LDF PAY를 증정한다. 설 연휴 기간 네이버페이로 결제하면 최대 188만원의 LDF PAY를 받을 수 있다.

남궁표 롯데면세점 마케팅부문장은 "중국발 크루즈 노선이 회복세를 보임에 따라 현장 접점에서의 서비스 질을 높이는 데 집중하고 있다"며 "앞으로도 단체 관광객 유치를 위해 인바운드 여행사와의 협력을 지속하는 한편, 자유여행객을 위한 맞춤형 혜택도 다각도로 마련할 것"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



