파주시, ‘AI 대학원’ 유치 박차…100만 자족도시 도약 향한 승부수

파주시, AI 대학원 유치 위해 전문가 자문단 가동

평화경제특구 연계 ‘AI·기후기술’ 특화 대학원 유치 추진

경기 파주시가 세계 수준의 인공지능(AI) 분야 인재 양성 방안의 일환으로 '인공지능(AI) 대학(원) 유치 추진에 나선다.

파주시가 지난 10일 '100만 파주 도약 티에프(TF)'팀을 주축으로 제1차 '인공지능(AI) 대학원 유치를 위한 전략회의'를 개최하고 있다. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

파주시는 지난 10일 올해 3대 시정목표 가운데 하나인 '100만 자족도시 신속 진입'을 위한 주요 정책 과제를 전담하는 '100만 파주 도약 티에프(TF)'팀을 주축으로 제1차 '인공지능(AI) 대학원 유치를 위한 전략회의'를 개최했다.

최병갑 파주시 부시장 주재로 진행된 이날 회의는 학계·산업계 전문가들을 자문위원으로 하는 자문회의 구성을 공식화하는 것으로 첫 회의 출범을 알렸다.

이날 회의에서는 ▲파주시 소유 부지를 활용한 대학원 건립 지원 방안 ▲평화경제특구, 경제자유구역과 연계한 산학협력 모델 구축 ▲지자체-대학-기업 간 상생 협력체계 조성 방안 등이 주요 논의 사항으로 다뤄졌다.

자문위원들은 특히 도농복합도시인 파주의 특성을 살려 교육 기반시설 부족으로 인한 지역 간 교육격차를 해소하고 우수 인재들이 지역에 정주할 수 있는 환경을 조성해나가는 것이 중요하다는 데 의견을 모았다.

최병갑 부시장은 "인공지능(AI) 대학원 유치는 파주시가 추진하는 평화경제특구, 경제자유구역, 메디컬 클러스터를 완성할 미래 성장 동력의 핵심"이라며, "자문위원들의 전문적인 식견을 바탕으로 대학이 매력을 느낄 수 있는 차별화된 유치 전략을 수립해 100만 자족도시 파주의 기반을 다지겠다"고 강조했다.

파주시는 이번 회의에서 제시된 자문 의견을 바탕으로 '파주형 인공지능(AI) 대학원 유치를 위한 단계별 이행안'을 구체화하고, 행·재정적 지원 조례 제정 등 후속 조치를 속도감 있게 추진할 계획이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>