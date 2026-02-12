"유럽서 미군 대규모 철수 없을 것…유럽 안정 중요"

200명 정도 제한적 철군 예상

국방수권법이 미군 하한선 제공

지난해 11월 루마니아에서 진행된 북대서양조약기구(NATO) 군사훈련의 모습. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미 당국자들이 유럽 내 대규모 미군 감축은 없을 것임을 북대서양조약기구(NATO·나토)에 통보했다는 보도가 나오면서 배경에 관심이 집중되고 있다. 미군 감축 가능성에 유럽국가들에서 제기됐던 방위력 공백 우려는 일단 해소될 전망이다.

11일(현지시간) 미 정치전문매체인 폴리티코는 나토 당국자들의 말을 인용해 "미 정부 당국자들이 안정적인 유럽이 중요하다는 점을 인식하고 있고 지금으로서 대규모 철수가 있을 것이란 신호는 없다고 전했다"며 "미군 전투 병력 및 장비는 그대로 남기고 다만 유럽 각국에서 작전기획이나 행정 등 후선업무를 담당하는 200명 정도의 미군을 재배치하지 않는 제한적인 규모의 철수만 시행한다는 계획"이라고 밝혔다.

폴리티코에 따르면 미국은 유럽 내 미군의 소규모 철수와 함께 일부 지휘통제권을 유럽국가들에게 이양하는 작업을 진행할 것으로 예상된다. 현재 미국이 통제하고 있는 미 버지니아주 노퍽 소재 나토 합동지휘통제센터와 이탈리아 나폴리 소재 나토 합동지휘통제센터의 통제권한을 각각 영국과 이탈리아로 넘긴다는 것이다. 대신 나토 해군을 지휘하는 연합해군사령부의 지휘권은 영국에서 미국으로 이관될 것이라고 폴리티코는 전했다.

폴리티코는 "미국의 제한적인 철수 계획 구상은 오는 12일 벨기에 브뤼셀에서 열리는 나토 국방장관 회의에서 거론될 가능성이 있다"며 "이 회의에는 엘브리지 콜비 미 국방부 정책차관이 피트 헤그세스 장관을 대신해 미국 대표로 참석할 예정"이라고 전했다.

유럽 주둔 미군의 대규모 철수를 우려했던 유럽 내 나토 회원국들의 우려는 일단 해소될 전망이다. 도널드 트럼프 대통령의 그린란드 합병 시도 이후 미국과 외교적 충돌을 벌였던 유럽 국가들은 대서양 동맹이 흔들리면서 미군 감축과 방위력 공백을 우려해왔다.

다만 미국이 국방수권법(NDAA)을 통해 유럽 주둔 미군을 7만6000명선은 유지하도록 규정하고 있어 트럼프 행정부가 대규모 철군을 계획해도 바로 시행하긴 어렵다는 관측이 지배적이다. 현재 유럽에 주둔 중인 미군의 숫자는 약 8만5000명에 달한다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>