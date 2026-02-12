KCC, '더 클렌체 갤러리 서초' 리뉴얼…하이엔드 창호 시장 공략 박차

프리미엄 창호 체험 공간 확대

KCC는 하이엔드 창호 '클렌체'를 실제로 경험해 볼 수 있는 '더 클렌체 갤러리 서초'를 리뉴얼하고 프리미엄 창호 시장 공략에 속도를 낸다고 12일 밝혔다.

KCC는 하이엔드 창호 '클렌체'를 체험할 수 있도록 '더 클렌체 갤러리'(The Klenze Gallery) 리뉴얼을 진행했다고 12일 밝혔다. KCC AD 원본보기 아이콘

더 클렌체 갤러리 서초(이하 갤러리)는 KCC가 업계 최초로 선보인 하이엔드 창호 체험 전시장이다. 클렌체의 기술력과 디자인을 직접 체험할 수 있는 공간으로 2023년 서울 서초동 KCC 본사에 개관했다.

KCC는 고급 창호 수요가 늘어남에 따라 재건축·재개발, 리모델링 조합, 건축사, 시공사, 인테리어 전문가 등 B2B 고객과 프리미엄 주거공간을 고려하는 일반 소비자들까지 클렌체 제품과 디자인을 경험할 수 있도록 리뉴얼을 진행했다.

더 클렌체 갤러리는 '창호를 통해 삶의 품격을 높이는 공간'이라는 콘셉트로 구현됐다. 고소득층과 프리미엄 아파트, 하이엔드 리모델링 수요를 겨냥해 기획된 만큼 럭셔리한 공간 연출과 기술력 전달에 집중했다.

'더 클렌체 갤러리'(The Klenze Gallery) 내부에 조성된 원형 유리 구조의 시청각 미팅룸. KCC 원본보기 아이콘

KCC는 갤러리 전시 공간을 1.5배 확장하고 제품 체험존을 강화했다. 세미나와 기술 설명회를 상시 진행할 수 있는 시청각 미팅룸도 새로 마련했다.

갤러리에서는 클렌체 M700, M500, Z500, Z350, K200 등 프리미엄 외산 하드웨어가 적용된 최신 라인업을 확인할 수 있다. 실제 주거 환경을 구현한 공간에서 4면 밀착 PS시스템과 소프트 클로징 등을 체험할 수 있다. 4중 유리와 복합 프레임 설계를 직접 확인할 수 있도록 유리와 프레임 단면을 별도로 전시했다. 창을 열었을 때와 닫았을 때 소음과 단열 차이를 느껴볼 수 있는 테스트존도 운영한다.

갤러리 운영 방식도 고객 경험에 초점을 맞췄다. 창호 전문가가 상주하며 전시장 투어와 맞춤형 상담, 공간별 제품 추천 등 원스톱 서비스를 제공한다. 시청각 미팅룸에서는 세미나나 기술 설명회를 진행할 수 있도록 했다. 갤러리는 예약제로 운영되며, 방문을 원할 경우 클렌체 홈페이지에서 예약 가능하다.

KCC 서초동 본사에 위치한 체험형 전시관 '더 클렌체 갤러리'(The Klenze Gallery)가 리뉴얼을 마치고 새롭게 문을 열었다. KCC 원본보기 아이콘

KCC는 부산·경남권 고객을 위한 '더 클렌체 갤러리 부산'도 운영중이다. 향후 주요 거점 도시로 전시장 네트워크를 넓히는 방안도 검토 중이다.

KCC 관계자는 "더 클렌체 갤러리는 고급 창호 시장에서 높아지는 체험 수요를 반영해 클렌체의 기술력과 디자인을 현장에서 직접 확인할 수 있도록 만든 공간"이라며 "이번 리뉴얼을 계기로 세미나와 기술 교육, 파트너사 협업 프로그램을 강화해 클렌체를 하이엔드 프리미엄 창호 대표 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

KCC의 하이엔드 창호 브랜드 클렌체는 국내 최대 재건축 사업인 둔촌주공아파트를 재건축한 '올림픽파크 포레온'과 서초구 잠원동 '잠원노블레스' 리모델링 현장 등에 적용됐다. 서울 서초구 신반포 22차 재건축 단지인 '디에이치'에도 적용될 예정이다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



