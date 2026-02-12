본문 바로가기
무보, '수출공급망강화보증' 1호 발급…포스코 협력 中企에 수출금융 지원

세종=강나훔기자

입력2026.02.12 08:38

무보, 3540억 규모 우대보증 공급
관세·탈탄소 등 글로벌 불확실성 대응 지원

무보, '수출공급망강화보증' 1호 발급…포스코 협력 中企에 수출금융 지원
한국무역보험공사가 포스코 협력 중소기업을 대상으로 한 철강 산업 지원에 본격 나섰다.


무보는 12일 포스코의 중소 협력사를 대상으로 철강 산업 지원을 위한 '수출공급망강화보증' 1호 보증서를 발급했다고 밝혔다.

이번 프로그램은 포스코와 IBK기업은행이 총 200억원 을 무보에 출연하고, 무보는 이를 재원으로 포스코 협력 중소기업에 총 3540억원 규모의 우대 보증을 제공하는 구조다. 관세 장벽, 탈탄소 규제, 글로벌 공급 과잉 등 대외 불확실성이 커지는 가운데 철강 산업 생태계의 대·중소기업 간 균형 성장을 지원하기 위해 마련됐다.


1호 보증 기업으로 선정된 티지에스파이프는 10억 원의 수출 자금과 함께 보증비율 상향(90%→100%), 보증료 감면(업체당 최대 4000만 원), 대출금리 우대 등의 혜택을 적용받아 유리한 조건으로 수출 금융을 조달하게 됐다. 티지에스파이프는 포스코산 철강을 구매해 강관을 제조한 뒤 일본과 미국 등에 수출하는 기업으로, 무보의 지원 자금을 제품 개발과 신규 시장 개척에 활용할 계획이다.


무보는 지난해 생산적 금융 활성화 정책의 일환으로 대기업과 금융기관의 무역보험기금 출연을 이끌어내며 '수출공급망강화보증'을 출시했다. 현재는 포스코 외에도 현대차·기아, HL만도 협력사를 대상으로 프로그램을 운영 중이며, 향후 총 1조원 규모의 우대 금융을 중소 협력사에 공급할 방침이다.

장영진 무보 사장은 "이번 지원이 철강 수출 경쟁력 회복의 신호탄이 되길 바란다"며 "앞으로도 민간 기업과 금융기관과의 긴밀한 공조를 통해 기업들이 무역보험 개선 효과를 실질적으로 체감할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

