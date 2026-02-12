"주택공급 더 빠르게"…서초구, 재건축 전 과정 '처리기한제' 도입

구역 지정~준공, 6단계 38개 공정 관리

79개 사업장 일괄 점검

서울 서초구(구청장 전성수)가 재건축 사업 속도를 높이기 위한 체계적 관리 제도를 새롭게 도입한다. 서초구는 서울시 주택 공급 촉진 정책에 발맞춰 '정비사업 전(全)과정 처리기한제'를 도입해 운영에 나선다고 12일 밝혔다.

이 제도는 재건축 전 과정을 구역 지정부터 착공·준공까지 6단계, 38개 세부 공정으로 나눠 관내 재건축 사업장 79개소를 단계별로 점검·모니터링하는 방식이다. 공정별 지연 사유를 분석하고 지속적으로 관리해 전체 사업기간을 단축하겠다는 구상이다.

처리기한제는 책임 관리, 밀착 관리, 개별 관리 등 3가지 핵심 체계로 운영된다. 책임 관리는 사업 일정 지연 원인을 진단하는 '공정촉진책임관'을 지정하고 공정촉진회의를 정례화해 표준처리기한 내 사업이 마무리되도록 관리하는 체계다. 실무 담당자가 주도하는 '미니(Mini) 공정회의'를 통해 지연 요인을 사전에 파악하고 보완책을 마련한다.

밀착 관리는 추진위원회·조합 등 재건축 추진주체를 직접 찾아가는 '재건축 정책 콘서트'를 통해 현장 문제를 조기에 포착하는 방식이다. 개별 관리는 구청·추진주체·용역사 간 사회관계망서비스(SNS) 단체 소통방을 개설해 실시간 소통과 즉각 대응이 가능하도록 했다.

서울시와 연계한 지원도 병행한다. 서울시가 지정한 관내 20개 사업장에 서울시 정비사업 코디네이터인 '갈등관리책임관'을 1대1로 파견해 매월 추진주체와 면담하고 갈등 요소를 선제적으로 점검한다. 서울시와 서초구가 함께하는 '시·구 공정촉진회의'도 매월 진행해 사업 투명성을 높이고 공정 지연을 방지한다는 계획이다.

전성수 서초구청장은 "이번 처리기한제 도입으로 재건축이 더욱 속도감 있게 진행되고 주택 공급도 가속화될 것으로 기대한다"며 "신속하고 체계적인 정비사업 지원으로 주민 부담은 줄이고 사업 추진은 앞당겨 품격 있는 명품 주거도시 서초를 만들어 나가겠다"고 말했다.





