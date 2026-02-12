본문 바로가기
삼성웰스토리·조폐공사 이색 콜라보… 황금빛 '골드바 디저트' 제공

허경준기자

입력2026.02.12 08:19

골드바이트 ‘디저트 패키지’
구내식당 고객 4만명에 제공

삼성웰스토리·조폐공사 이색 콜라보… 황금빛 ‘골드바 디저트’ 제공
삼성웰스토리가 설 명절을 맞아 한국조폐공사와 협업해 부(富)와 행운을 기원하는 골드바 모양의 한정판 디저트 패키지 '골드바이트'를 구내식당에서 제공한다.


삼성웰스토리는 한 해의 시작인 설날을 맞아 오는 13일까지 한국조폐공사의 상징성을 담은 한정판 디저트 패키지 골드바이트를 전국 160여개 구내식당 고객 4만여명에게 제공한다고 12일 밝혔다.

그동안 유명 셰프, 글로벌 맛집 등과의 협업을 통해 급식 협업 트렌드를 선도해 온 삼성웰스토리는 식음을 넘어 이종업계까지 협업을 확대함으로써 고객에게 한층 차별화된 경험을 선사한다는 계획이다.


골드바이트는 골드바를 형상화한 황금빛 패키지에 '휘낭시에'와 5만 원권 화폐 부산물로 만든 '복 기원 카드'를 함께 담아 제작됐다.


휘낭시에는 금융가(Financier)라는 어원을 가진 프랑스의 대표 디저트로 이번 협업의 핵심 콘셉트인 '행운을 부르는 한입'을 구현하기 위해 단호박 소보로를 토핑으로 올려 마치 금가루가 뿌려진 것 같은 시각적 효과를 더했다.

골드바이트를 제공하는 기간 급식 사업장에서는 엽전 모양의 떡을 넣은 황태떡만둣국, 복주머니 완탕면, 황금빛 가라아게카레 등 '복 기원 설 추천 메뉴'도 함께 제공해 명절 분위기를 더할 예정이다.


고객들은 식사 후 골드바 모양의 스크래치 카드 이벤트에 참여해 한국조폐공사의 공식 굿즈를 증정받는 등 이색 이벤트 또한 즐길 수 있다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
