파라다이스시티, 포브스 트래블 가이드 7년 연속 '4성'

파라다이스시티와 아트파라디소는 글로벌 럭셔리 호텔 평가 기관 '포브스 트래블 가이드(Forbes Travel Guide)'가 선정하는 '2026 스타 어워즈' 평가에서 '4성(4-Star)' 등급을 수상했다고 12일 밝혔다.

인천 영종도 복합리조트 파라다이스 파라다이스 034230 | 코스피 증권정보 현재가 21,400 전일대비 150 등락률 +0.71% 거래량 1,013,851 전일가 21,250 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 파라다이스, 지난해 창사 이래 최대 실적…영업이익 1564억원[주末머니]"외인카지노株 비중 확대 의견…춘절 효과 강력할 것"파라다이스, 관내 어르신 대상 '효드림' 봉사…명절 선물 전달 전 종목 시세 보기 close 시티는 이번 수상으로 7년 연속 4성 등급을 유지했다. 2026년까지 복합리조트가 포브스 트래블 가이드 등급 평가에 이름을 올린 것은 파라다이스시티가 유일하다. 2017년 개장한 파라다이스시티는 2020년 국내 호텔 가운데 오픈 후 최단기간 만에 포브스 트래블 가이드로부터 4성 등급을 부여받았다.

엄격한 평가 기준으로 '호텔판 미쉐린 가이드'로 불리는 포브스 트래블 가이드는 전 세계의 럭셔리 호텔, 레스토랑, 스파, 크루즈 등을 평가하는 기관이다. 스타 어워즈 평가는 올해로 68회째를 맞았다. 포브스 트래블 가이드의 평가 대상이 되는 국가는 전 세계 95개국이 넘는다. 심사 기준은 900개에 달하며, 해당 기준에 따라 5성(5-Star), 4성(4-Star), 추천(Recommended) 등급으로 나눠 결과를 발표한다.

파라다이스시티는 평가 항목 중 ▲출발 서비스(Departure Service) ▲피트니스 서비스(Fitness Service) ▲고객 서비스 요청(Guest Service Request) ▲객실 정비(Housekeeping Service) ▲호텔 식사(Hotel Dining) 부문에서 높은 점수를 받았다. 파라다이스시티의 럭셔리 부티크 호텔 아트파라디소도 3년 연속으로 4성 등급을 유지했다. 또 포브스 트래블 가이드가 수여하는 '호스피탈리티 산업 책임 경영 인증(VERIFIED Responsible Hospitality)'도 함께 받았다. 이는 윤리 경영과 환경 보호, 사회적 책임 이행 수준을 종합적으로 평가하는 인증이다.

파라다이스시티 관계자는 "7년 연속 4성 등급을 이어올 수 있었던 것은 정교한 서비스 품질과 책임 있는 운영을 기반으로 글로벌 럭셔리 복합리조트 경쟁력을 지속적으로 강화해온 결과"라며 "차별화된 아트테인먼트 경험과 웰니스 콘텐츠를 바탕으로 5성 등급 도약을 목표로 서비스 품질을 한층 끌어올리겠다"고 말했다.





