순창군·담양군, 농업분야 교류·협력 체계 구축

순창군은 11일 농업기술센터 소회의실에서 전라남도 담양군과 농업 분야 교류·협력을 위한 협약을 체결했다.

전남 순창군과 담양군은 11일 농업분야 교류·협력 협약식을 진행했다. 순창군 제공

이번 협약은 양 지역 농업인단체 간 인적·물적 교류를 활성화하고, 지속 가능하고 미래지향적인 농업 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다. 이를 통해 농업인의 소득 증대와 복지 향상은 물론, 지역 농업 경쟁력 강화를 도모한다는 계획이다.

이날 협약식에는 순창군과 담양군 농업기술센터 소장을 비롯해 한국농촌지도자회, 생활개선회, 4-H본부, 4-H연합회, 한국후계농업경영인회 등 양 군 주요 농업인단체 대표들이 참석해 협력 의지를 다졌다.

협약에 따라 양 군은 군민의 날 및 대표 축제, 농업인 행사 상호 교류를 비롯해 지속가능한 농업기술 정보 교류, 치유·체험·생태농업 프로그램 연계, 지역 농특산물 홍보 및 판매 협력, 고향사랑기부제 홍보 및 상호 기부, 경마공원 공동유치 협력 등 다양한 분야에서 공동사업을 추진할 예정이다.

특히 농업인단체를 중심으로 한 실질적인 교류와 현장 중심 협력사업을 통해 형식적인 교류를 넘어 농업 현장에서 체감할 수 있는 성과 창출에 중점을 둘 방침이다.

설순웅 농업기술센터 소장은 "이번 협약은 인접 지역 간 농업인단체가 주축이 되어 상호 발전을 도모하는 의미 있는 첫걸음"이라며 "앞으로도 담양군과의 긴밀한 협력을 통해 농업인의 역량 강화와 지역 농업의 지속가능한 발전을 위해 적극적으로 노력하겠다"고 말했다.

한편, 순창군과 담양군은 이번 협약을 계기로 정기적인 상호 방문과 공동 행사를 추진하고, 협력 분야를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.





호남취재본부 백건수 기자



