본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

시황

장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발

이민우기자

입력2026.02.11 09:35

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

코스닥은 강보합 출발

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

11일 코스피가 5200대로 약보합 출발했다. 코스닥도 보합권에 머무르면서 장 초반 관망세가 짙은 분위기다.


이날 코스피는 전날 대비 0.15% 내린 5293.75로 출발했다. 이후 5300대에 올라섰으나 이내 내려앉으면서 오전 9시31분 기준 5290.94를 기록 중이다.

투자주체별로는 외국인이 4178억원을 순매도했다. 개인과 기관은 각각 4326억원, 306억원어치를 순매수 중이다.


업종별로 희비가 갈렸다. 섬유·의류(-3.07%), 전기·전자(-1.79%), 증권(-1.76%), 의료·정밀기기(-1.40%) 등 1% 넘게 하락한 업종도 다수였다. 반면 제약(2.74%), 통신(2.63%), 건설(1.34%), 음식료·담배(1.26%) 등은 상승했다.


시가총액 상위 10위 종목에서는 SK하이닉스 (-2.5%), SK스퀘어 (-2.2%), 삼성전자 (-1.4%), 한화에어로스페이스 (-0.7%), LG에너지솔루션 (-0.2%) 등이 내렸다. KB금융 (3.4%), 삼성바이오로직스 (0.8%), 두산에너빌리티 (0.6%), 기아 (0.5%) 등은 떨어졌다.

코스닥은 0.49% 오른 1120.62로 개장했다. 이후 오전 9시31분 기준 1115.35로 상승 폭이 줄었다.


역시 개인과 기관이 각각 507억원, 152억원을 순매수한 반면 외국인은 581억원을 순매도했다.


코스닥 시장에서는 상승 업종과 하락 업종이 비슷한 비율이었다. 일반서비스(2.42%), 제약(1.36%), 운송·창고(0.83%), 출판·매체복제(0.83%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. 기계·장비(-1.66%), 화학(-1.56%), 유통(-1.17%), 금융(-1.00%) 등은 내렸다.


시총 상위 10위 종목은 상승한 경우가 더 많았다. 에이비엘바이오 (3.7%), 리가켐바이오 (3.5%), 알테오젠 (2.6%), HLB (2.3%), 삼천당제약 (1.1%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. 레인보우로보틱스 (-1.6%), 에코프로 (-1.3%), 리노공업 (-1.1%) 등은 하락했다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"또 사방에서 중국어만 들리겠네"…19만명 중국인, 한국으로 몰려온다 "또 사방에서 중국어만 들리겠네"…19만명 중국인,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

"이번에도 완전히 속았다"…'이것' 때문에 미친 듯이 진화 중인 스캠

김길리, 美에 걸려 넘어져…韓쇼트트랙, 불운에 혼성계주 결승행 무산

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"

"투자자들 돈 싸들고 몰려왔다"…단 하루 만에 47조 확보한 구글

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

새로운 이슈 보기