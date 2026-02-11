[특징주]SAMG엔터, 호실적에 16% 급등

SAMG엔터 SAMG엔터 419530 | 코스닥 증권정보 현재가 48,100 전일대비 7,900 등락률 +19.65% 거래량 615,513 전일가 40,200 2026.02.11 09:59 기준 관련기사 SAMG엔터, 지난해 '매출 1412억·영업이익 226억' 역대 최대 실적애들만 가는줄 알았는데 하루 700명 '와글와글'…외국인까지 사로잡은 '더티니핑 성수'SAMG엔터, 쇼뮤지컬 '프린세스 캐치! 티니핑'으로 가족 관객 사로잡는다 전 종목 시세 보기 close 가 작년에 호실적을 거둔 것으로 나타나면서 급등하고 있다.

11일 오전 9시27분 현재 SAMG엔터는 전거래일 대비 16.9% 오른 4만7000원에 거래 중이다.

SAMG엔터는 작년 연결 기준 매출 약 1412억원, 영업이익 약 226억원을 기록하며 창사 이래 최대 실적을 달성했다고 공시했다.

핵심 IP인 '캐치! 티니핑' 시리즈가 시청률 30%를 돌파하는 등 강력한 팬덤 영향력을 보여줬으며 자동차, 금융, 스포츠, 뷰티, 유통, 엔터 등 다양한 산업과 IP 컬래버레이션을 지속하며 고마진 채널 중심으로 매출 구조를 재편한 것이 실적 개선을 이끌었다고 회사 측은 밝혔다.

해외 시장에서도 전년 대비 35.3% 성장한 약 351억원의 매출을 거두며 IP 확장을 가속화했다. 특히 2025년 8월 메탈카드봇 시즌2의 중국 흥행과 러시아 추가 진출로 글로벌 'IP 다변화' 가능성을 입증했다고 회사는 설명했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



