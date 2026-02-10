파라다이스, 지난해 창사 이래 최대 실적…영업이익 1564억원

매출 1조1499억원…전년 대비 7.3% 증가

파라다이스는 지난해 연결 기준 영업이익이 1564억원으로 전년보다 14.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 10일 공시했다.

매출은 1조1499억원으로 전년 대비 7.3% 늘었다. 순이익은 1441억원으로 30.1% 증가했다.

파라다이스는 방한 외국인 관광객 증가에 힘입어 지난해 영업이익과 매출액 모두 창사 이래 최대 실적을 기록했다. 매출액은 2024년 처음 1조원을 돌파한 뒤 지난해 다시 기록을 깨며 2년 연속 사상 최대치를 경신했다.

파라다이스 관계자는 "인건비성 비용 증가와 마케팅을 위한 연말 광고선전비 추가 집행 등 일시적인 비용이 다수 포함된 영향"이라고 설명했다.

작년 4분기 영업이익은 167억원으로 전년 동기보다 14% 줄었다. 이 분기 매출과 순이익은 각각 2939억원과 352억원이었다.

파라다이스 관계자는 "올해도 실적 성장세를 지속하기 위해 VIP 대상 프리미엄 서비스를 확대하는 한편 추가 고객 확보를 위해 다양한 마케팅 활동을 펼칠 계획"이라며 "선제적 투자 효과로 2026년에도 매출 상승 순항이 기대된다"고 말했다.





