충남 태안, 항공·방산 메가허브로 뜬다



국방미래항공연구센터 중심으로 대한항공·KAI·한화에어로스페이스·LIG넥스원 투자 협력



충남 태안 천수만이 대한민국 미래항공산업의 핵심 거점으로 급부상하고 있다. 국방 연구 인프라를 축으로 항공·방산 대기업들이 협력 전선에 합류하면서, 연구·실증·제조가 집적된 '메가 허브' 구상이 현실 단계로 접어들었다.

김태흠 충남도지사는 10일 태안문화예술회관에서 미래항공산업 육성과 투자 촉진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이날 협약식에는 국민의힘 성일종 국회의원과 국방과학연구소, 대한항공·LIG넥스원·한국항공우주산업·한화에어로스페이스 등 항공·방산 분야 핵심 기업 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 태안 천수만 B지구 일원에 조성 중인 국방미래항공연구센터를 기반으로, 미래항공산업의 전략적 거점을 육성하고 지역 신성장동력을 창출하기 위해 마련됐다.

협약 기관과 기업들은 연구·기업 지원 인프라 조성, 중앙·지방정부 및 기업 간 원활한 사업 추진, 공공·민간 투자 재원 확보에 협력하기로 했다.

도는 연구센터와 연계한 특화산업단지 조성 및 교통 인프라 확충과 정주 여건 개선, 안정적인 용수·전력 공급 등 기업 유치 기반을 단계적으로 구축한다. 또 기업 투자 활동에 대한 행정·재정 지원도 병행한다.

국방과학연구소는 국방미래항공연구센터 구축을 신속히 추진하고, 관련 기업들이 지역에 안착할 수 있도록 연구 인프라와 기술 협력을 지원한다.

성 의원은 정부예산 확보와 규제 개선, 관련 법·제도 정비 등 정책적 뒷받침에 나선다.

참여 기업들은 "연구센터 인근을 미래항공 연구·실증·제조 거점으로 활용하고, 신규 시설 투자 방안을 검토하겠다"며 "지역 일자리 창출과 산업 고도화에 기여하겠다"고 밝혔다.

김 지사는 "미래항공산업은 연구시설 조성에 그쳐서는 안 된다"며 "대기업과 협력업체가 함께 모이는 집적단지가 완성될 때 비로소 경쟁력이 생긴다"고 강조했다.

이어 "태안이 대한민국 미래항공산업의 출발점이 되도록 적극적인 투자를 기대한다"고 말했다.

한편 국방미래항공연구센터는 올해부터 오는 2032년까지 총 3294억 원을 투입해 태안 천수만 B지구에 조성된다.

센터에는 무인기 연구개발 전용 활주로와 비행통제센터, 격납고 등 첨단 연구·시험 시설이 들어서며, 완공 이후에는 전국에 분산된 무인기 연구개발 역량을 집적한 항공 분야 종합 연구·시험 거점으로 활용될 예정이다.





