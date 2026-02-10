본문 바로가기
김영훈 장관 "장시간 노동으로 혁신 못 해…질적 노동 전환해야"

세종=이동우기자

입력2026.02.10 15:46

김영훈 고용노동부 장관은 정부의 주4.5일제 도입 지원과 관련 "이제는 양적 투입이 아닌 질적 노동으로 전환해야 할 시점"이라고 밝혔다.


김 장관은 이날 오후 서울 마포구 소재 재담미디어에서 진행한 실노동시간 단축 관련 현장 간담회에서 "장시간 노동과 위계 중심 문화가 더 이상 혁신의 동력이 될 수 없다"며 이같이 말했다.

김 장관은 "노사정이 합의한 실노동시간 단축 과제들이 입법으로 이어지고 있고, 현장 문의도 이어지는 만큼 정부가 중소기업의 제도 안착을 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.


노동부가 중소기업의 실노동시간 단축을 지원하는 '워라밸+4.5 프로젝트'는 임금 감소 없이 주4.5일제 등 노동시간을 줄이는 기업에 대해 인건비를 직접 지원한다. 20인 이상 우선지원 대상 중소기업이 노사 합의로 임금 감소 없이 노동시간을 단축할 경우, 단축 노동자 1인당 월 20~60만원을 지원하는 것이 골자다. 신규 채용이 이뤄지면 1인당 월 60~80만원을 추가 지원한다.

김영훈 고용노동부 장관이 8일 서울 중구 프레스센터에서 열린 '청년 일자리 첫걸음 실천 선언식'에 참석해 모두발언 하고 있다. 2025.12.8 강진형 기자

김영훈 고용노동부 장관이 8일 서울 중구 프레스센터에서 열린 '청년 일자리 첫걸음 실천 선언식'에 참석해 모두발언 하고 있다. 2025.12.8 강진형 기자

1호 참여기업인 재담미디어는 주 35시간제(1일 7시간 근무) 도입을 추진 중이다. 장시간 근로 관행으로 인한 인재 이탈을 막고 기업 경쟁력을 높이기 위한 결정으로, 업무 자동화 플랫폼 도입, 반복업무 표준화, 집중 근무시간 운영 등을 통해 노동시간은 줄이되 생산성은 유지·향상시키겠다는 계획이다. 근로계약서와 취업규칙을 개정해 제도를 정착시키고, 업무 공백은 협업 시스템 도입과 신규 채용으로 대응할 방침이다.


간담회에 참석한 부산의 ㈜영진어패럴과 전남 소재 ㈜DYE 측은 노동시간 단축 필요성에는 공감하면서도 업무 공백과 인력 충원 부담을 현실적 어려움으로 꼽으며 정부 지원 확대를 요청했다.

노사정은 지난해 말 실노동시간 단축 관련 공동선언을 통해 로드맵을 제시했으며, 관련 법안 발의와 제도 개선 논의도 진행 중이다. 정부는 현장 소통을 바탕으로 제도적·행정적 지원을 병행해 실노동시간 단축 확산을 추진할 방침이다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
