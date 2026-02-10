본문 바로가기
광주 서구-화순군 '생활권 이웃'…공동발전 상생 체계 구축

호남취재본부 신동호기자

입력2026.02.10 14:44

10일 우호교류 협약 체결
화순 파크골프장 할인 등
주민 체감형 교류 확대

김이강 광주 서구청장이 10일 화순군청 소회의실에서 열린 ‘광주 서구&전남 화순군 상생발전을 위한 우호교류 협약 체결식’에서 인사말을 하고 있다. 광주 서구 제공

김이강 광주 서구청장이 10일 화순군청 소회의실에서 열린 '광주 서구&전남 화순군 상생발전을 위한 우호교류 협약 체결식'에서 인사말을 하고 있다. 광주 서구 제공

광주광역시 서구는 10일 전남 화순군청에서 화순군과 우호교류 협약을 체결하고 생활권을 공유하는 이웃 지자체 간 협력과 공동발전을 위한 상생 체계를 구축하기로 했다.


이날 협약식에는 김이강 서구청장과 구복규 화순군수를 비롯해 양 지자체 간부 공무원들이 참석해 지속 가능한 교류·협력과 지역 발전을 위한 협력 의지를 다졌다.

이번 협약은 지리적으로 인접해 사실상 하나의 생활권으로 연결된 양 지역이 행정·문화·관광·체육·복지 등 생활 전 분야에서 교류와 협력을 강화해 주민들이 체감할 수 있는 실질적인 상생 모델을 구축하기 위해 추진됐다.


협약에 따라 양 지자체는 구·군민의 날 등 대표 문화행사에 적극 참여해 교류를 활성화하고 주민들이 양 지역의 관광·체육시설을 편리하게 이용할 수 있도록 협력 방안을 마련해 나갈 계획이다.


특히 화순군은 서구 주민을 대상으로 화순파크골프장 등 주요 체육시설 이용료 할인 혜택을 제공하고 서구는 화순 지역 특산물 이용과 홍보에 적극 협력하는 등 상호 호혜적 교류를 확대해 나간다는 방침이다.

김이강 서구청장은 "화순군은 늘 가까이에서 오가며 정을 나눠온 든든한 이웃"이라며 "이번 협약이 주민의 삶에 도움이 되는 협력으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


구복규 화순군수는 "이번 협약을 계기로 행정과 문화, 관광 등 다양한 분야에서 교류를 넓혀 상생 발전의 기반을 탄탄히 다져가겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

