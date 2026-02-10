신한대, ‘한방유비스 ESG 경영 장학금’ 전달…ESG 미래 인재 육성







신한대학교(총장 강성종)는 지난 9일 의정부캠퍼스에서 '한방유비스 ESG 경영 장학금' 전달식을 열고 ESG 가치 확산에 기여한 학생들을 격려했다.

전달식에는 장학생으로 선발된 학생들과 이현 신한대 ESG혁신단장이 참석해 ESG 기반 미래 인재 양성의 의미를 공유하는 시간을 가졌다.

장학생에는 지난 1년간 교내 ESG 동아리 활동을 주도하며 사회적 책임 실천과 지속가능성 활동에 적극 참여한 학생 7명이 선정됐다.

사회복지학과 김민경 학생, 치기공학과 권세민 학생, 경찰행정학과 권성민 학생, 빅데이터경영학과 정현우 학생, 산업디자인학과 김지우 학생, 에너지환경공학과 서민지 학생, 토지행정학과 최다인 학생이 그 주인공이다.

강성종 신한대 총장은 격려사를 통해 "이번 장학사업은 기업과 대학이 협력해 ESG 연구와 실천을 동시에 확장해 나가는 상징적인 사례"라며 "학생들이 현장에서 체득한 ESG 경험이 향후 사회 각 분야에서 책임 있는 리더십으로 이어지길 기대하며, 신한대는 이를 선도할 인재를 지속적으로 육성하겠다"고 밝혔다.

한편 한방유비스는 1947년 설립된 국내 최초의 소방기업으로, 국내 최초 소화기 생산을 시작으로 한국 소방산업의 기반을 구축해 온 기업이다. 인천국제공항, 제2롯데타워 등 주요 국가 시설의 소방 설계에 참여했으며, 최근에는 세계 최초로 인공지능을 소방시설 설계에 적용하는 기술을 연구하는 등 AI 기반 산업 혁신에도 적극 나서고 있다.





