정당

장동혁 "尹·부정선거 관련 입장변화 없어…미래로 가야 선거승리"

유제훈기자

김평화기자

입력2026.02.10 14:15

숏뉴스
'절윤' 요구엔 "분열의 씨앗…누구도 만족 못 시켜"

장동혁 국민의힘 대표는 10일 윤(尹) 어게인·부정선거 등에 대한 입장과 관련 "공식적으로 밝혀 온 입장에 변화된 것이 없다"면서 "선거에서 이기려면 이재명 정부와 싸우며 미래 어젠더를 유능한 방식으로 던져야 한다"고 말했다.


장 대표는 이날 문화일보 유튜브에 출연해 보수 유튜버 전한길씨가 장 대표에게 윤어게인, 부정선거 등에 대한 입장을 물은 데 대해 "논란이 되는 계엄, 탄핵, 절연, 윤(尹) 어게인, 부정선거 등 문제에 대해 전당대회 이전부터도 저는 분명한 입장을 밝혀왔다"면서 이같이 밝혔다.

장 대표는 전씨의 요구와 관련해 "국민의힘을 이끄는 장동혁과 함께 가는 것, 힘을 보태주고 그 문제를 해결해달라고 하는 게 현재로서 유일한 방법"이라고 했다.

장동혁 국민의힘 대표와 배현진 의원이 9일 국회에서 열린 본회의에 출석해 대화하고 있다. 국민의힘 중앙윤리위원회는 배 의원에 대한 징계 절차에 들어간 것으로 알려졌다.2026.2.9 김현민 기자

장동혁 국민의힘 대표와 배현진 의원이 9일 국회에서 열린 본회의에 출석해 대화하고 있다. 국민의힘 중앙윤리위원회는 배 의원에 대한 징계 절차에 들어간 것으로 알려졌다.2026.2.9 김현민 기자

장 대표는 이른바 절윤(絶尹) 의지를 명확히 밝혀야 하는 것이 아니냐는 당내 지적엔 "절연 문제를 말로써 풀어내는 건 누구도 만족시킬 수 없다. 이 문제를 자꾸 의제로 올리는 건 분열의 씨앗을 계속 만들어내는 일"이라며 "필요하면, 그런 상황이 도래하면 그것에 맞게 또 그때 당 대표로서 할 수 있는 당 대표의 언어로 입장을 밝히겠다"고 전했다.


그는 아울러 친한계로 분류되는 배현진 서울시당위원장에 대한 당 윤리위원회의 징계 논의를 철회해 달라는 당내 소장파 모임 '대안과 미래'의 요구와 관련해선 "윤리위에서 원칙과 기준을 갖고 처리할 문제"라고 일축했다.


오세훈 서울시장이 한동훈 전 대표 제명 이후 자신의 사퇴를 요구하고 나선 데 대해선 "당 대표로서 일일이 답변하는 것은 적절치 않다. 비전을 제시하는 데 집중하는 시간이 됐으면 좋겠다"면서 "(서울시장) 선거에 경쟁력이 있는 여러 후보가 나와 공정한 경쟁을 통해 한 명의 후보를 선출하는 것이 가장 경쟁력을 높일 수 있다"고 했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
김평화 기자 peace@asiae.co.kr
